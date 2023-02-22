Смольный сократит границы памятника — фундаментов оранжерей Таврического сада

Комитет по охране памятников хочет сократить границы выявленного памятника — фундаментов оранжерейного комплекса Таврического сада. Это следует из проекта постановления, 22 февраля представленного на антикоррупционную экспертизу.
Как изменятся границы, наглядно видно в сравнении действующего распоряжения комитета и проекта документа.
Решение о включении фундаментов в перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП принял в марте 2022 года.
Отметим, что оранжерея все равно находится в границах федерального памятника «Таврический сад».