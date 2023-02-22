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    Смольный сократит границы памятника — фундаментов оранжерей Таврического сада

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    Комитет по охране памятников хочет сократить границы выявленного памятника — фундаментов оранжерейного комплекса Таврического сада. Это следует из проекта постановления, 22 февраля представленного на антикоррупционную экспертизу.

    Как изменятся границы, наглядно видно в сравнении действующего распоряжения комитета и проекта документа.

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    Решение о включении фундаментов в перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП принял в марте 2022 года.

    Отметим, что оранжерея все равно находится в границах федерального памятника «Таврический сад».

    В сентябре 2021 года археологическая экспедиция НИЦ «Актуальная археология» провела разведочные археологические работы в границах федерального памятника «Дворец Таврический. Сад Таврический с прудом».

    В границах участков шурфов выявили фундаментные конструкции оранжереи конца XVIII — начала XX века и прилегающие к ним культурные напластования. Обнаружена кладка фундамента центральной части южной стены оранжереи XIX века. Стена оранжереи на этом участке в плане образовывала полукруглый выступ.

    В процессе раскопок выяснилось, что кладка стены на этом участке относится к двум строительным периодам. Первый строительный период можно датировать двадцатыми годами XIX века (в это время оранжерея впервые появляется на плане участка). Второй строительный период относится к концу XIX века, когда проводилась масштабная реконструкция всех построек оранжерейного комплекса.

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    ПетербургОранжереяКГИОПТаврический сад
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