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    Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о пожаре на «Невской мануфактуре»

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    В связи с истечением сроков давности суд в Петербурге прекратил дело об оказании небезопасных услуг арендаторам на «Невской мануфактуре». В последний момент прокурор попросил изменить квалификацию.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», в заседании 28 сентября судья Невского районного суда удовлетворила ходатайство защиты Максима Макеева и Алексея Михневича. Сперва прокурор по делу просил изменить квалификацию — уже после прений сторон и запрошенных трёх с половиной лет колонии обвинение решило, что в деле не доказан сговор. Изменение квалификации сделало возможным прекращение дела по срокам давности.

    Историческое здание сгорело 12 апреля 2021 года, ущерб по делу превысил 850 миллионов рублей. Привлечены были директор «Невской мануфактуры», проработавший на этом посту два месяца, и его предшественник. Директоры подписывали договоры аренды, при этом не слишком беспокоясь о пожарной безопасности в здании. В итоге в помещении на 4-м этаже, где делали лодки, вспыхнули пары лака, клея и растворителя, огонь перекинулся на всё здание, его тушили пять суток. Дымом надышался один пострадавший, трое пожарных попали в огненную ловушку, один из них погиб.

    Производитель лодок также был привлечен по уголовному делу, ему вменяли уничтожение чужого имущества. Дело слушал мировой судья, его тоже прекратили по срокам.

    Пожар в признанном объектом культурного наследия здании «Невской мануфактуры» начался около 12 часов 12 апреля 2021 года. Его тушили несколько дней. В первый день в огне погиб спасатель Илья Белецкий. Еще двое его коллег серьезно пострадали. Все трое были награждены орденами Мужества.

    Сразу после происшествия были арестованы генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев, проработавший на этом посту два месяца, и его заместитель Алексей Михневич. Их обвиняют в сговоре при оказании небезопасных услуг (п. а, ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дело рассматривает Невский районный суд. Обвинение в ходе прений попросило признать их обоих виновными и назначить по 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

    Смерть пожарного директорам не вменяют — уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено сразу после гибели Белецкого, его забрал себе федеральный аппарат Следственного комитета.

    Тем временем само здание «Невской мануфактуры», от которого остались только стены, восстанавливают, чтобы приспособить под жилье. Оно станет частью нового квартала на 335 тыс. кв. м жилья со школой, четырьмя детсадами, поликлиникой, скверами и спортивными площадками.

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    Комментарии 10

    Гость28 Сен 2023 в 13:51
    Она сгорела...
    Кто будет застраивать освободившуюся землю, тот и сжег фабрику.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:33
    Потрясающе!! Паханат в действии!
    +1−0
    malaxit2235628 Сен 2023 в 13:17
    Всегда при большом пожаре надлежит задаваться вопросом: кому выгодно? Ответ в статье: организации, планирующей застройку лакомого куска земли
    +2−0
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