Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о пожаре на «Невской мануфактуре»

В связи с истечением сроков давности суд в Петербурге прекратил дело об оказании небезопасных услуг арендаторам на «Невской мануфактуре». В последний момент прокурор попросил изменить квалификацию.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в заседании 28 сентября судья Невского районного суда удовлетворила ходатайство защиты Максима Макеева и Алексея Михневича. Сперва прокурор по делу просил изменить квалификацию — уже после прений сторон и запрошенных трёх с половиной лет колонии обвинение решило, что в деле не доказан сговор. Изменение квалификации сделало возможным прекращение дела по срокам давности.
Историческое здание сгорело 12 апреля 2021 года, ущерб по делу превысил 850 миллионов рублей. Привлечены были директор «Невской мануфактуры», проработавший на этом посту два месяца, и его предшественник. Директоры подписывали договоры аренды, при этом не слишком беспокоясь о пожарной безопасности в здании. В итоге в помещении на 4-м этаже, где делали лодки, вспыхнули пары лака, клея и растворителя, огонь перекинулся на всё здание, его тушили пять суток. Дымом надышался один пострадавший, трое пожарных попали в огненную ловушку, один из них погиб.
Производитель лодок также был привлечен по уголовному делу, ему вменяли уничтожение чужого имущества. Дело слушал мировой судья, его тоже прекратили по срокам.