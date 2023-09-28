Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о пожаре на «Невской мануфактуре»

В связи с истечением сроков давности суд в Петербурге прекратил дело об оказании небезопасных услуг арендаторам на «Невской мануфактуре». В последний момент прокурор попросил изменить квалификацию.



Как передает корреспондент «Фонтанки», в заседании 28 сентября судья Невского районного суда удовлетворила ходатайство защиты Максима Макеева и Алексея Михневича. Сперва прокурор по делу просил изменить квалификацию — уже после прений сторон и запрошенных трёх с половиной лет колонии обвинение решило, что в деле не доказан сговор. Изменение квалификации сделало возможным прекращение дела по срокам давности.