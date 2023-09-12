Обвинение запросило для директоров сгоревшей «Невской мануфактуры» 3,5 года колонии

Обвинение запросило для бывших директоров сгоревшей «Невской мануфактуры» по три с половиной года заключения в исправительной колонии. Об этом 12 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Невский районный суд с сентября прошлого года рассматривает уголовное дело в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. Их обвиняют в сговоре при оказании небезопасных услуг (п.а ч.2 ст.238 УК РФ). Обвинение в ходе прений попросило признать их обоих виновными и назначить по 3,5 года в исправительной колонии общего режима.