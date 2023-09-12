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    Обвинение запросило для директоров сгоревшей «Невской мануфактуры» 3,5 года колонии

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    Обвинение запросило для бывших директоров сгоревшей «Невской мануфактуры» по три с половиной года заключения в исправительной колонии. Об этом 12 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Невский районный суд с сентября прошлого года рассматривает уголовное дело в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. Их обвиняют в сговоре при оказании небезопасных услуг (п.а ч.2 ст.238 УК РФ). Обвинение в ходе прений попросило признать их обоих виновными и назначить по 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

    Также Макеева, как действовавшего на момент пожара в здании директора, обвиняли в том, что допустил уничтожение памятника архитектуры (ст. 243.1 УК РФ), однако уголовное дело по этой статье было прекращено из-за истекшего срока давности.

    Оба топ-менеджера находятся под подпиской о невыезде.

    Признанное объектом культурного наследия здание «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной загорелось 12 апреля 2021 года. Пожар тушили несколько дней. В огне погиб спасатель Илья Белецкий, еще две его коллег серьезно пострадали. Все трое награждены орденом Мужества.

    Сразу после происшествия Макеев и Михневич попали под арест. В уголовном деле, которое сейчас рассматривает суд, им вменяют отсутствие в здании средств пожарной защиты, о котором руководители не сообщили арендаторам, а их было 147. Одно из помещений на 4-м этаже занимало производство лодок, где и произошло возгорание. По версии следствия, загорелись горючие материалы или их пары. В качестве источника пламени мог сработать поток горячего воздуха от строительного фена, конфорки или искра в проводке. В этом деле есть один потерпевший — один из арендаторов надышался дымом.

    Смерть пожарного директорам не вменяют — уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено сразу после гибели Белецкого, его забрал себе федеральный аппарат Следственного комитета.

    Тем временем само здание-памятник, от которого остались только стены, восстанавливают, чтобы приспособить под жилье. «Невская мануфактура» станет частью нового квартала на 335 тыс. кв. м жилья со школой, четырьмя детсадами, поликлиникой, скверами и спортивными площадками.

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    Невская мануфактура
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