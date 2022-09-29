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    Директоров «Невской мануфактуры» начали судить в Петербурге. Им предъявили миллионы и надышавшегося дымом арендатора

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    Невский районный суд начал рассмотрение дела в отношении двух сменивших друг друга директоров «Невской мануфактуры» — Максима Макеева и Алексея Михневича. По версии обвинения, они сговорились, пустили на четвертый этаж производителя лодок, после чего один из участников преступной группы еще и уничтожил памятник.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», 29 сентября заседание ограничилось тем, что прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него получается, что Макеев и Михневич вступили в сговор и имели умысел, потому что достоверно знали — с пожарной безопасностью в здании на Октябрьской набережной все плохо.

    А было, судя по словам гособвинения, действительно плохо — из перечисленных прокурором нарушений можно предположить, что не было вообще никакой защиты от пожара, разве что инициативно кем-нибудь купленный огнетушитель. Об этом подсудимые предпочли арендаторам не сообщать, а их было 147. Что до причин пожара, то следствие записало в них общую картину — при производстве лодок на 4-м этаже использовались горючие материалы, загорелись они или их пары. В качестве источника пламени мог сработать поток горячего воздуха от строительного фена, конфорки или искра в проводке. В этом деле есть один потерпевший — один из арендаторов надышался дымом.

    Отдельно Макеев, как действующий на момент начала пожара директор, допустил уничтожение памятника архитектуры, коим производственный корпус и водонапорная башня являлись с 2015 года. Он не вкладывал деньги в сохранение объекта и пустил на территорию опасное для здания производство. Ущерб от руинирования «Невской мануфактуры» оценен в 729 миллионов рублей.

    Оба на вопрос суда о признании вины предпочли пока не отвечать. Судебное следствие, судя по всему, будет небыстрым. Только свидетелей в деле под сто человек.

    Михневич на данный момент работает в аффилированной с мануфактурой структуре на должности замдиректора. Макеев управляет финансами городского ломбарда. Оба после пожара посидели в СИЗО, первый до 29 октября, откуда вышел на домашний арест и пробыл под ним до апреля 2022 года. Макеев вышел раньше, 6 октября 2021-го, и сразу на подписку.

    Пожар в исторической части промышленного комплекса «Невская мануфактура» произошел 12 апреля 2021 года. Полностью его ликвидировали через пять дней. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий. Его коллеги Борис Старковский и Антон Соколов были госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, все трое награждены орденами Мужества. Школе № 174 Центрального района, в которой учился Белецкий, присвоили его имя.

    Восстановлением здания занимается проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент». В начале сентября этого года стало известно, что сгоревшее здание станет жильем со школой, поликлиникой и детсадами вокруг.

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