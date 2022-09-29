Директоров «Невской мануфактуры» начали судить в Петербурге. Им предъявили миллионы и надышавшегося дымом арендатора

Невский районный суд начал рассмотрение дела в отношении двух сменивших друг друга директоров «Невской мануфактуры» — Максима Макеева и Алексея Михневича. По версии обвинения, они сговорились, пустили на четвертый этаж производителя лодок, после чего один из участников преступной группы еще и уничтожил памятник.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 29 сентября заседание ограничилось тем, что прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него получается, что Макеев и Михневич вступили в сговор и имели умысел, потому что достоверно знали — с пожарной безопасностью в здании на Октябрьской набережной все плохо.



А было, судя по словам гособвинения, действительно плохо — из перечисленных прокурором нарушений можно предположить, что не было вообще никакой защиты от пожара, разве что инициативно кем-нибудь купленный огнетушитель. Об этом подсудимые предпочли арендаторам не сообщать, а их было 147. Что до причин пожара, то следствие записало в них общую картину — при производстве лодок на 4-м этаже использовались горючие материалы, загорелись они или их пары. В качестве источника пламени мог сработать поток горячего воздуха от строительного фена, конфорки или искра в проводке. В этом деле есть один потерпевший — один из арендаторов надышался дымом.



Отдельно Макеев, как действующий на момент начала пожара директор, допустил уничтожение памятника архитектуры, коим производственный корпус и водонапорная башня являлись с 2015 года. Он не вкладывал деньги в сохранение объекта и пустил на территорию опасное для здания производство. Ущерб от руинирования «Невской мануфактуры» оценен в 729 миллионов рублей.

Оба на вопрос суда о признании вины предпочли пока не отвечать. Судебное следствие, судя по всему, будет небыстрым. Только свидетелей в деле под сто человек.

