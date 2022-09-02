Станет «украшением квартала». В сгоревшем здании Невской мануфактуры появится жилье, к нему построят школу и детсады

Фото: Антон Ваганов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Градостроительная комиссия сформулировала условия для строительства на Невской мануфактуре 335 тыс. кв. м жилья. Чтобы превратить территорию памятника промышленной архитектуры в жилой квартал, придется построить школу, четыре детсада и поликлинику, а также отремонтировать и дороги.

Жилье появится прямо внутри сгоревшего здания, рассказал «Фонтанке» собственник объектов недвижимости АО «Невская мануфактура» 2 сентября. Только проект после пожара стал в несколько раз дороже, поскольку реконструкция сменилась на восстановление. Но от него по-прежнему не отказываются.



Как пояснили «Фонтанке» в компании — собственнике сгоревших зданий бывшей фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», разработка проекта планировки территории будущего жилого квартала проводилась на протяжении последних лет шести. ППТ подготовила «Студия 44» под руководством заслуженного архитектора Никиты Явейна. В марте он выносился на обсуждение, но пока не был утвержден. Не по причине того, что он не соответствует, а потому, что перед его подписанием нужно получить несколько отдельных технических согласований от города, например таких, как архитектурно-градостроительный потенциал территории (АГПТ), отметили в компании.



«В этом проекте историческое здание Невской мануфактуры рассматривается как одно из главных украшений будущего квартала. Из-за трагического пожара этот проект стал стоить существенно дороже, так как теперь речь идет не о реконструкции, а о восстановлении, но он все равно будет реализован так, как и планировался. И здание будет восстановлено таким, как исторически было построено», — уверяют в «Невской мануфактуре».

Например, в ходе обследования выяснилось, что при строительстве здания использовались кирпичи различных заводов и преобладают кирпичи с клеймом «П. Беляева», произведенные на заводе купца Петра Беляева в XIX — начале XX века. «Такие сохранившиеся элементы памятника максимально будут использованы при проведении всех дальнейших работ», — подчеркивают в компании.



Согласно концепции, на первом этаже Невской мануфактуры планируют обустроить общественно-деловые пространства с использованием в дизайне стиля промышленных интерьеров XIX века. На верхних этажах, как и планировалось ранее, будут квартиры. КГИОП в курсе, что таким образом здание будут приспосабливать к современному использованию.



Всего на территории квартала собираются построить 335 тыс. кв. м жилья. Однако эту идею можно воплотить в жизнь, только если девелоперы построят и передадут в собственность города целый комплекс разномастной социальной и транспортной инфраструктуры. К такому выводу на заседании 5 августа пришла Градкомиссия Петербурга, рассматривая проект ООО «Невское наследие» и АО «Невская мануфактура».



А именно требуется: школа на 1525 мест, четыре детсада на 120, 220, 180 и 225 мест и поликлиника. Также инвесторам рекомендовали передать не менее 200 кв. м встроенных помещений под подростково-молодежный центр и не менее 250 кв. м — под библиотеку. Причем строить их придется так, чтобы «социалка» появлялась одновременно с квартирами

Помимо этого придется заняться проектированием и строительством дорог. Нужно будет построить 870 метров улицы Тельмана на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной и около 580 метров проектируемой улицы на участке от Тельмана до улицы Новоселов, которую также предстоит отремонтировать. Кроме того, чиновники хотят видеть проект планировки Октябрьской набережной на участке от Крыленко до Новоселов, благоустроенные внутриквартальные проезды и три отдельно стоящих гаража. Это, пожалуй, самый трудный пункт, поскольку дороги вокруг мануфактуры находятся в неудовлетворительном состоянии.



И конечно, главным условием станет гарантийное письмо по реставрации памятника.

Стоит отметить, что Градкомиссия не принимает решения о согласовании проекта, она лишь утверждает условия, при которых его реализация возможна. Девелопер ставится перед выбором: либо строить всю социальную и транспортную инфраструктуру самостоятельно, либо годами ждать, пока город включит ее в адресную инвестиционную программу. Но в случае с Октябрьской набережной инвесторы уже сделали выбор.



«"Невская мануфактура" очень ответственно относится к нуждам города. Все указанные обязательства будут выполнены. Да, социальная нагрузка, обозначенная нам, очень высокая, но мы обязательно все реализуем», — сообщили в компании.



По данным СПАРК, основным владельцем ООО «Новое наследие» является глава строительной компании «БФА-Девелопмент» Людмила Коган. Фирме принадлежит соседний с Невской мануфактурой участок на Октябрьской набережной, 54, площадью 15,5 га. Его также разрешено использовать под многоэтажную жилую застройку. АО «Невская мануфактура» — структура владельца банка «Викинг» Алексея Устаева.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Справка: Пожар в исторической части промышленного комплекса «Невская мануфактура» произошел 12 апреля 2021 года. Полностью его ликвидировали через пять дней. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий. Его коллеги Борис Старковский и Антон Соколов были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, все трое награждены орденами Мужества. Школе № 174 Центрального района, в которой учился Белецкий, присвоили его имя.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Подозреваемыми по ним проходят бывший гендиректор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев, проработавший на этом посту два месяца, и его заместитель Алексей Михневич. Предварительное следствие завершено. В июле 2022 года материалы направили в суд.



Восстановлением здания занимается проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент». Подробнее о том, как оно проходит, читайте в материале «Фонтанки».

