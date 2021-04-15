Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Похороны погибшего в огне пожарного прошли с высоким уровнем организации и даже легким шиком. 15 апреля начальники проводили его в последний путь единодушным — герой. Обещали, может, и сами себе, стараться больше не допускать гибели спасателей. Безутешной семье отдали орден, о существовании которого владелец уже никогда не узнает.

Процессия стартовала от храма Преподобного Серафима Саровского как по часам. Впереди — курсанты университета МЧС, с портретом, прижизненными наградами спасателя на атласной подушке и многочисленными венками. Двигались неторопливо, под замедленное до траурного «раз-два-три». За курсантами катился катафалк Lincoln, следом шли родственники и друзья Белецкого. Молча.



Море из серо-синих фуражек спасателей растянулось на несколько сотен метров. В толпе негромко, но повсеместно, друг друга приветствовали и перекидывались дружелюбными фразами. Молодежь выглядела серьезней. Те, кто постарше, видимо, на себя участь Белецкого уже не проецируют.

До могилы шли чуть больше километра, на каждом повороте провожающим, как верстовые столбы, молча показывали дорогу сотрудники кладбища.

Официальные лица ждали родственников рядом с местом захоронения. У спасателей на Серафимовском есть свой участок, он начался с похорон девяти пожарных, которые в 1991 году погибли в гостинице «Ленинград».

Без единого лишнего маневра красивый и явно дорогой гроб достали из катафалка, поставили на заранее подготовленную площадку под тентом. Родственникам рядом приготовили стулья. К семье подошел губернатор Петербурга, поговорил с матерью, обнял сестер.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Первым взял слово замминистра Алексей Серко. Из Москвы от Путина он привез отцу Ильи его последнюю награду, Орден Мужества, который самому спасателю при жизни держать в руках не довелось. Белецкий был героем, проявил отвагу, его подвиг останется в памяти — с паузами, как будто подыскивая слова, говорил чиновник. Он пообещал две вещи: позаботиться о семье погибшего и сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись. Орден Константин Белецкий принял молча и, кажется, даже не поднял на чиновника взгляд.



Губернатор Александр Беглов почему-то решил, что Илья «не собирался быть героем». «Но он им стал. Профессия «спасатель» снова заявила о себе, как самая гуманная и самая опасная», — высказался градоначальник.

Глава городского управления МЧС Алексей Аникин напомнил, что на мемориальном комплексе спасателей выбита фраза «Ради жизни на земле». Именно ради этого, уверен Аникин, Илья «шагнул в бессмертие». Он первым приехал на место пожара и первым «вступил в схватку с огнем». Главный спасатель Петербурга описал свою роль в этой трагедии: командир, «который не уберег своего бойца». «Простите меня, что не смог уберечь вашего сына. Он с честью выполнил свой долг, ваш сын — настоящий герой нашей страны. Мы будем делать все, чтобы количество холмиков на нашем мемориале не увеличивалось», — пообещал Аникин.

Его речью траурный митинг закончился. Ведущий напомнил, что не все желающие смогли приехать. Большинство продолжает дежурство, да и «Невская мануфактура» на четвертый день после начала пожара еще дотлевает.



Похоронщики подошли к гробу. С другой стороны, к нему прижалась мать. Все время с начала церемонии прощания ее приходилось поддерживать с двух сторон. Хрупкая женщина дрожала всем телом. Впрочем, не тверды были руки и у сильной половины семьи Белецкого.

Три выстрела в воздух, оркестр, и к могиле начала выстраиваться длинная очередь. По пути гвоздики клали и на другие захоронения сотрудников МЧС. Некоторые спасатели, как будто приветствуя старого друга, касались надгробных плит. За час холм над могилой Белецкого усыпали таким количеством цветов, что на белой мраморной плите осталась видна только фамилия спасателя. За тем, чтобы ее не скрыло в гвоздичном облаке, расторопно следил сотрудник кладбища, расставляя венки и складируя корзины уже друг на друга.

Когда цветы были уложены, священник предложил помолиться за «воина-огнеборца». После, очень доступно, объяснил процедуру — душа Ильи уже у бога, в ближайшее время ему покажут, как выглядит рай, потом ад, потом, примерно год, бог будет определять, где Белецкому коротать вечность. «Но сильно не скорбите. Он ближе к богу, чем мы все, потому что пожертвовал собой ради других», — обращался к семье батюшка. Родителей и сестер Белецкого провожали с кладбища сослуживцы сына.



Рядом с могилой все время похорон стояли две пожарные машины. За ними молча курили уставшие парни в боёвках.

31-летний Илья Белецкий погиб 12 апреля в пожаре на Октябрьской набережной, где загорелось здание АО «Невская мануфактура». Он попал в огненную ловушку, открыв дверь в помещение, где могли быть нуждающиеся в помощи люди, но оказались только горючие смеси. Обратная тяга не оставила ему шансов, спиной он прикрыл сослуживцев. Соколов и Тарковский в больнице, оба в тяжелом состоянии, еще одного спасателя уже выписали, у него ожоги рук. Работу пожарным Белецкий считал своим призванием.

Самый крупный за два последних десятка лет пожар превратил в пепел и обугленные кирпичи историческое здание. Причастным к смерти спасателя следствие считает руководство АО, которое сдавало помещения в аренду, не заботясь о пожарной безопасности.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

