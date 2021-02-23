Фото: ИТАР-ТАСС/Архив Поделиться Поделиться







30 лет назад сгорела гостиница «Ленинград». Следствие объяснило произошедшее цепью случайностей, совпадений и критических нарушений, как при постройке, так и при эксплуатации отеля. А СМИ и народная молва увидели за этим попытку скрыть убийство журналиста «Огонька» Марка Григорьева на пороге важной публикации.

Открытая в 1970 году гостиница «Ленинград» стала одним из флагманов системы «Интуриста». Зимний сад с панорамным видом на Неву и исторический центр, два ресторана, бар, кабаре, собственный концертный зал — один из крупнейших и современнейших в городе на тот момент.



«У нас на сцене был недешевый фольклор — не притопы под фанеру, а только настоящие живые оркестры, донские казаки, ансамбль Вирского, хор Пятницкого, балеты. Туристов свозили в гостиницу показать эксклюзив. Зал при 800 местах набивался где-то под 1100 человек. Иностранцы сидели на рюкзаках», - вспоминает инженер по эксплуатации концертного зала Михаил Кашеваров. Он работает в гостинице с 1984 года.

В 1986 году в «Ленинграде» состоялась встреча двух величайших шахматистов современности: Карпова и Каспарова. Посмотреть на поединок съехались со всего мира, пришёл на неё и увлекающийся шахматами Андрей Петлин - будущий генеральный директор отеля «Санкт-Петербург». Его друзья работали на матче демонстраторами — показывали ход партии на больших досках. Но времена менялись.

«1991 год это уже мутные времена Перестройки. Ситуация уже существенно отличалась от советских реалий. Появился частный бизнес, активно распространялись валютные операции — в отеле был магазин, где можно было отовариваться за валюту, ресторан Петровский на крыше тоже работал как валютный, и для обычного смертного попасть туда было достаточно сложно, - рассказал Петлин. - В общем, злачное место».



«Горим»

Утром 23 февраля жизнь в «злачном месте» текла своим чередом. Многие постояльцы гостиницы спали, другие завтракали. А Михаил Кашеваров уже работал.

«С утра у американцев начался молебен в синем зале. У меня были включены микрофоны и я в аппаратной услышал, что ребята забегали. Рванул к ним. Смотрю, выбегает уже последний американец. И тут учуял дым. Подбежал к диспетчеру, а там полный ажиотаж: «Горим!». Раннее утро, суббота, руководящего состава еще нет. Потом подогнали автобусы, начали выводить людей, увозить в «Пулковскую» и «Прибалтийскую». Вызвали пожарных», - вспоминает он.

Первыми на место прибыли 1 и 11 пожарные части. С моста Свободы, сейчас Сампсониевского, огнеборцы увидели открытые окна на последних этажах с людьми внутри, которые махали руками. В холле по лестницам водопадом бежали постояльцы — на встречу им пожарным было не подняться, а кабины лифтов призывно стояли с открытыми дверями.

Примерно в это же время в гостиницу подъехал и милиционер Евгений Вышенков — будущий заместитель главного редактора «Фонтанки».



«Въехал на пандус «Ленинграда». Там даже место для парковки было, хотя таксисты-отстойщики не разъехались, а пара пожарных машин уже стояла. В этот момент с неба упали первые стекла, весело рассыпаясь о ступеньки перед гостиницей. Какие-то разговоры, что где-то наверху уже горит. И ни одного слова, что там люди. Зашел в холл, мне бармен бесплатно налил кофе. Встал посреди холла, курю. Какие-то дамы с администрации волнуются, шмыгают. Вдруг бегут человека четыре пожарных. Ну, как бегут – быстро вышагивают в своей громадной обуви и «аквалангах» за спиной. Рядом появляется оперативник Саша Файкин. Он в ту ночь дежурил в гостинице «Интурист». Его спрашивает пожарный: какой этаж? Вроде шестой. Показывай. Открывается грузовой лифт. Саша кивает мне: мол, с нами? Я, как дурак, с кофе. Двери закрылись без меня», - вспоминал Вышенков.

В лифт за Файкиным вместе со своими бойцами шагнул Александр Мироненков - начальник караула седьмой пожарной части. Пять лет назад он вспоминал, что этому предшествовала быстрая разведка.



«Файкин взял моего бойца Валерия Клейменова и они ушли на 7-й этаж. По возвращении оттуда они сказали, что большого задымления нет, но люди далеко по коридору в номерах, их нужно эвакуировать. Мы вышли из служебного лифта, пошли налево, а Соколов и Файкин, направо. Они просто испарились. Сразу возникли высокая температура и задымление», - вспоминал он.



Фото: Адамович Николай, Беркетов Николай, Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС Фото: Адамович Николай, Беркетов Николай, Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







Ни и о каком спасении постояльцев речи уже не шло — выжить бы самим. Спасаясь от огня пожарные ползком добрались до окна. Мироненков пытался повиснуть на карнизе, чтобы его подтянули коллеги с 6-го этажа. Но они не удержали и он рухнул вниз примерно с 20 метров на крышу соседнего пищеблока. Рядом лежал его коллега Владимир Осипов — уже мертвый, а сверху сыпались лопающиеся стекла. Спасла бригада строителей - они повернули стрелу крана, погрузили пожарного в строительный ящик и смогли опустить на землю. Он выжил, хоть у него было обожжено практически все тело, а врачи сомневались, что он будет снова ходить.

Милиционер Файкин скончался через несколько дней от ожогов. Евгений Вышенков видел, как его выносили — одежда была в порядке, открыты глаза, и только лицо казалось необычно розовым.



За пять минут до них в смертельно опасный лифт шагнул командир отделения первой пожарной части Владлен Шулимов со своими людьми.

«Сели в лифт, поехали. Остановились на седьмом этаже. Двери открываются, сплошной дым стеной стоит, черный. На кнопку нажали, двери закрылись, лифт вниз не пошел. Прошло несколько секунд, двери открываются... весь холл уже в огне. Пламя обжигает, стали выскакивать, пробежали несколько метров, боевка начала гореть, лицо обожгло сразу, маска нагрелась, вернулись обратно. Хотели разбить стенку у лифта, чтоб по шахте спуститься, но не удалось. Опять выскочили. Я вернулся, Мишка (Стельмах) уже не вернулся…», - вспоминал Шулимов.

Он лег на пол в лифте и дышал там через вентиляционную решетку, оттуда шёл подпор холодного воздуха из шахты. За полуоткрытыми дверями на его глазах пламя сжирало всё в коридоре и врывалось в номера.

Снаружи в это время работал заместитель начальника Специализированной пожарной части УГПС ГУВД Ленобгорисполкома Виктор Аглотков.

«Женщина просила о помощи, рядом от неё, буквально через несколько окон, пламя уже выбивалось наружу. Я посчитал что угроза для нее наиболее сильная. И сказал водителю: «устанавливай лестницу, надо спасать». Он выдвигает лестницу... и она не достает до седьмого этажа! Там фронтон ступенчатый и я спросил: «Ты можешь заехать на эту площадку»?, - он говорит: «Постараюсь». Заехал на ступени и добрал недостающие метры до окна. Начал выдвигать, а лестница заклинила... Я сказал: «делай что хочешь вручную – там люди». И он сделал! Развернул лестницу и не успела она коснуться окошка, как женщина чуть ли не сама запрыгнула на неё и спустилась. Когда мы смотрели потом отчет, это оказалась актриса Марина Влади», - вспоминает Аглотков.



Фото: Адамович Николай, Беркетов Николай, Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС Фото: Адамович Николай, Беркетов Николай, Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







В соседнем окне две кореянки просили о помощи и снова не хватало метров, чтобы их достать. Как потом писала газета «Смена», 30-метровые подъемники не доставали до седьмого этажа, а 50-метровые автолестницы стояли на ремонте. Пожарным приходилось выкручиваться при помощи коленчатых подъемников, штурмовых лестниц и спасательных веревок.

«Я беру штурмовую лестницу, сажусь в люльку, поднимаюсь наверх. Креплю эту лестницу к этажу. Не успел до половины подняться, а девушка уже спускается мне на голову – без обуви, худенькая. Я ее принимаю на себя, вторая спускается. Мы их спустили вниз. Я горжусь, что я этих двух человек спас, - вспоминает пожарный. - Потом я получил команду приступить к тушению пожара, по фронту работал. Когда мы потушили седьмой этаж вышли мои бойцы в окошко и сказали: «Васильевич, там наши погибли».

Марк Григорьев и «Огонёк»



Статья погибшего журналиста Марка Григорьева в журнале "Огонёк" 1990 года Поделиться Поделиться







Заведующий дежурным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Попов в числе первых вошёл в здание после пожара. Тогда он был рядовым экспертом.

«По тревоге нас всех подняли из дома в праздник. На подъездах к гостинице мы услышали шум как в аэродинамической трубе — это ветер и пламя гуляли в пустых коридорах гостиницы. Мы пошли на седьмой этаж, когда заканчивалась проливка. По лестнице лился водопад, было очень холодно. Перед лифтами в холле на этаже лежали два-три тела. Опознать невозможно. То, что это пожарные, можно было понять только по металлическим карабинам, которые уцелели в огне. Пламя было такой силы, что бетонные перекрытия прогорали, а местами с седьмого этажа можно было увидеть восьмой. Номера выгорели в шахматном порядке. Заходишь в один — обуглился. Другой - целый, но видно воздействие температур: все оплавилось, телефоны на столах превратились в пластиковые лепешки. И был всего один постоялец, который был обнаружен в номере. У него были очки в металлической оправе и им интересовались особо».

В протоколе осмотра, который описывала «Смена», говорилось, что тело нашли рядом со стеной и окном в 754 номере — ближайшем к холлу. Кожные покровы у человека отсутствовали, даже пол на месте установить не смогли. Свидетели отметили бесформенное отверстие в черепе и впаянные в глазницы потрескавшиеся линзы. Под телом нашли трубку телефонного аппарата. Это был Марк Григорьев.

За год до пожара под его авторством (вместе с Андреем Бенюхом) в рупоре перестройки — журнале «Огонёк» - вышла резонансная статья «Пожар в штабе революции», которая была посвящена будущему представителю криминального мира Петербурга Юрию Шутову. В 2006 он был осужден на пожизненное за бандитизм. Но запомнился неуемной энергией и политическим эпатажем, встав рядом с такими личностями, как Анатолий Собчак и Галина Старовойтова. Подробнее о нём можно прочитать здесь.

Вышедшая же в марте 1990 года история была совсем о другом: о том, как в декабре 1980 года после небольшой пьянки в одном из кабинетов Смольного случился пожар. И Шутов, бывший тогда замом начальника регионального Ленинградского областного и городского статистического управления, якобы разоблачил поджигателя — инструктора и члена парткома обкома Владимир Нефедова, устроившего ЧП, чтобы занять место одного из своих коллег. Но вместо благодарности с ним рассчитались как с нежелательным свидетелем происшествия — по доносам он был обвинен в растрате госсредств и хищении госимущества.

Автор представил героя в образе антикоррупционера и борца с партийной номенклатурой, а прокурора-криминалиста Валентину Корнилову, которая девять месяцев расследовала это дело, обвинял в выполнении «социального заказа обкома». События на тот момент уже десятилетней давности вовремя вспомнились Шутову в разгар предвыборной кампании в депутаты Ленсовета. Позднее он рассказал эту же историю в интервью «Пятому колесу». Осенью 1990 год он стал помощником Анатолия Собчака в Ленсовете, но буквально на два месяца, запомнившись «делом Шаха» - соглашением в рамках зоны свободного предпринимательства с фирмой-пузырем некоего британского гражданина Шаха Шейрмана.

Тем временем Корнилова подала иск к «Огоньку» о защите чести и достоинства. А главное - предоставила уголовное дело Шутова, которое перевернуло некоторые факты с ног на голову. С ним Григорьев перед публикацией не ознакомился. Дело шло к опровержению и московский журналист снова приехал в Ленинград 22 февраля 1991 года, для сбора новой информации о деле Шутова, и как писали потом - встречи с Корниловой. Здесь его встретили журналист Александр Невзоров и сам Шутов, они сходили в ресторан, а затем Юрий Титович проводил журналиста до номера... Он последний видел его живым.



Фото: автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Как писала «Смена», один из офисов фирмы Шутова находился в гостинице «Ленинград» и сам он оказался на пожаре уже через два часа после его завершения. Обшарил весь номер, но не нашел ни диктофона, ни остатков сумки Григорьева. И тогда позвонил Невзорову и попросил зафиксировать процесс на камеру. И во время съемок, якобы, переворачивая тело, под ним нашли кусок целого ковроплена, а позднее Шутов рассказал, что легкие у погибшего были чистыми — то есть, он погиб до пожара. Невзоров в программе «600 секунд» предположил, что с Григорьевым расправились «демократы».

Однако акт судебно-медицинского исследования трупа это предположение опроверг, согласно ему, смерть наступила как раз от отравления продуктами горения пластмассы «смеси окиси углерода, цианидов, и акрил-нитрина», как и у многих других жертв этого пожара, а в легких всё же нашли следы копоти.

Поговорить про события того дня с Шутовым уже не представляется возможным — он прошёл большой путь из Смольного до «Белого лебедя», в котором и скончался в декабре 2014. Александр Невзоров попросил написать ему смс, а узнав о теме разговора, вспомнил, что он с «Фонтанкой» в давнем конфликте.

Шведское телевидение



Схема распространения пожара на 7 этаже гостиницы "Ленинград" по версии Ильи Чешко - председателя Центральной экспертно-квалификационной комиссии МЧС России Поделиться Поделиться







Официальное расследование вели 29 следователей. Высказывались версии о кипятильнике на подоконнике, и о ковровом покрытии, обработанном горючим составом, и, конечно, о поджоге. В постановлении от 2 декабря 1991 года - по результатам рассмотрения материалов уголовного дела, установлено, что «умышленного или неосторожного поджога в гостинице не было, а имел место несчастный случай — загорание телевизора вследствие аварийных режимов работы».

Следственный комитет материалами дела с «Фонтанкой» делиться не стал. Однако подробный разбор расследования по «Ленинграду» существует на внутреннем портале петербургского университета государственной противопожарной службы. Экспертный разбор проводил профессор Илья Чешко - председатель Центральной экспертно-квалификационной комиссии МЧС России и ведущий научный сотрудник Исследовательского центра экспертизы пожаров.

Из материалов следует, относительно того, где возник пожар, с самого начала расследования сомнений не было ни у многочисленных свидетелей, ни у экспертов, ни у следствия. Это двухместный номер 773 на 7 этаже, в западном крыле гостиницы. Именно в его окне неизвестный водитель такси с Выборгской набережной около 8 утра заметил отблески пламени. Он передал эту информацию милиционеру, а тот уже обратился к швейцару, который в 8:04 передал сообщение пожарной охране. Одновременно сработал тепловой датчик пожарной сигнализации в луче, защищающем номера с №763 по №773. А дальше произошло то, что предопределило развитие всех последующих событий.

На этаж поднялись два милиционера — Федоров и Гораев, а также подносчик багажа Павлов. Они встретили дежурную по этажу Тимошенко, вместе с которой подошли к 773 номеру. Дверь была закрыта на замок. Дежурная открыла ее своим ключом. Помещение было заполнено дымом. Вошедшие в номер Павлов и Федоров увидели всполохи пламени у правой части окна, в углу, где стоял телевизор - черно-белый семилетний «Рекорд В-312» производства Воронежского радиозавода.

Тимошенко принесла огнетушитель, но им так и не воспользовались. Вместо этого сотрудники начали выносить из номера кресло, покрывала, подушки. В этот момент взорвался кинескоп телевизора и дыма стала значительно больше — людям оказалось нечем дышать и они убежали с этажа. Остался только милиционер Федоров, который отошёл из номера в центральный лифтовой холл. Если бы он, как потом уверял, плотно закрыл дверь номера, то это бы по грубым подсчетам дало еще 25 - 50 минут на спасение людей. Но через несколько минут после того, как милиционер отступил в лифтовой холл, в него ворвался выброс пламени длиной 1,5 -2 метра. Стекла разлетелись, Федорову опалило волосы, шапку, и он на четвереньках добрался до служебного лифта и спустился вниз. Теперь пожар было уже не остановить своими силами. А прибывшие вскоре на этаж огнеборцы оказались в ловушке.

Но на самом деле всё случилось еще раньше. В номере 773 проживали Ленарт Хольсен и Гунила Мирен – сотрудники съемочной группы Шведского телевидения. В Ленинграде они снимали документальный фильм и в 7:30 23 февраля уже ушли на восьмой этаж готовиться к съемкам. Иностранцы после пожара уверяли, что телевизор они выключили ещё накануне вечером и в день пожара не включали. Но в жгуте проводов под телевизионным блоком строчной развертки на проводниках нашлись дуговые оплавления. Исследования показали — они возникли до пожара. Значит, телевизор работал. Но регулятор громкости, совмещенный с выключателем, был в положении «Выкл»...

«Как же это понимать? Единственным образом. Сначала во включенном телевизоре возник электрический аварийный режим, приведший к его загоранию, а затем кто-то телевизор выключил! Выше отмечалось, что аварийный режим, приведший к загоранию телевизора, произошел в блоке строчной развертки. В телевизорах того времени это один из самых пожароопасных узлов. При загорании блока, даже если телевизор выключить из сети, он продолжает гореть. Так кто же выключил телевизор и когда? Мы полагаем, что Хольсен. Но сделал это он, когда телевизор уже загорелся», - объясняет Чешко.

Милиционер Федоров вспоминал, что когда он с другими сотрудниками открывал 773 номер, то к ним подбегал какой-то иностранец и потом убежал. А один из членов съемочной группы при допросе показал, что нервный Хольсен прибегал к ним со словами: «Гунила, у нас пожар!», а потом снова убежал. Впоследствии он отказался от этих показаний, но похоже, что примерно так оно и было.

«Можно предположить, что, когда загорелся телевизор, метавшийся по этажу Хольсен прибегал на пост дежурной по этажу. Но был праздник и пересменка (8 утра!). Дежурной именно в этот момент на посту, скорее всего, не было. Тогда то он побежал к коллегам и жене на 8 этаж и даже успел вернуться к номеру, когда его открывали дежурная и ее помощники», - отметил эксперт.

Дальнейшее распространение огня ускорили уже не персонал, а строители гостиницы. При осмотре помещений после пожара в нескольких местах были обнаружены заделанные досками, ДСП, заклеенные обоями отверстия в железобетонных стенах между номерами. При пожаре такая «заделка» выгорала и открывала путь огню из номера в номер. Даже если были закрыты двери.

С этажа на этаж огонь путешествовал по открытой центральной лестнице и по коммуникационным нишам в коридорах, через некачественно заделанные отверстия в перекрытиях в местах прохода труб с электрокабелями. Все это усугубляла горючая отделка. Кроме того, не работало противопожарное водоснабжение, а специальные лифты, оборудованные финской фирмой «КОНЕ» управлением для пожарных, на момент возгорания не функционировали.

В итоге 16 человек погибли, если говорить сухими цифрами постановления: «из-за отсутствия надлежащего руководства действиями пожарных» и «многочисленных отступлений от правил пожарной безопасности и строительных норм» при постройке и эксплуатации самого отеля.

«Когда 23 февраля 1991 произошёл пожар в гостинице «Ленинград», я была шестилетним ребёнком и помню всё не очень хорошо, - вспоминает финка Анна Эткало. - Мы были в номере на 9 этаже. Я все время кашляла от удушья, а мама подняла меня на подоконник и стала показывать в окно, чтобы увидели, что в номере ребенок. Я была уверена, что мы уже никогда не выйдем из этой гостиницы, что задохнемся прежде, чем придут нас спасать. Но потом открылось окно, меня оторвали от мамы и передали пожарному. Спустили на руках по лестнице и отдали милиционеру, а он отнес в «скорую». А потом меня нашла мама. Я очень благодарна бесстрашным пожарным за их героический подвиг, за то, что они спасли нас с мамой, а также многих других постояльцев гостиницы. Их подвиг навсегда в нашем сердце. Слава героям и вечная им память!».

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

Справка от МЧС

Сообщение о пожаре в гостинице «Ленинград» поступило в 8:04. Первые отделения прибыли на место в течение пяти минут. Всего в борьбе с огнём были задействованы 57 отделений основной и специальной пожарной техники (378 человек), 27 звеньев и 6 отделений ГДЗС (91 газодымозащитник). На тушение было подано 25 водяных стволов. В 10:22 пожар был локализован, а в 12:05 – ликвидирован. В результате полностью выгорел седьмой этаж, одна треть восьмого и часть жилых номеров девятого этажей на общей площади 3990 кв метров. На момент пожара в гостинице находились 733 постояльца и около 300-400 человек обслуживающего персонала. Из здания были эвакуированы 253 человека, 36 из них пожарные вынесли на руках.

На пожаре погибли:



1. Капитонов Сергей Георгиевич, 1953 года рождения, заместитель начальника 1 ПВПЧ 5-ОВПО, майор вн. службы



2. Стельмах Михаил Федорович, 1955 года рождения, старший мастер ГДЗС 1 ПВПЧ 5-ОВПО, ст. сержант вн. службы



3. Самойлов Вадим Анатольевич, 1961 года рождения, начальник караула 11 ПВПЧ 1-ОВПО, ст. лейтенант вн. службы



4. Гомонов Виктор Васильевич, 1956 года рождения, командир отделения 11 ПВПЧ 1-ОВПО, ст. сержант вн. службы



5. Терехов Юрий Андреевич, 1961 года рождения, пожарный 11 ПВПЧ 1-ОВПО, мл. сержант вн. службы



6. Глатенок Александр Викторович, 1969 года рождения, пожарный 11 ПВПЧ 1-ОВПО, мл. сержант вн. службы



7. Соловьев Михаил Юрьевич, 1960 года рождения, пожарный 11 ПВПЧ 1-ОВПО, сержант вн. службы



8. Осипов Владимир Николаевич, 1956 года рождения, старший пожарный 7 ПВПЧ 22-ОВПО, сержант вн. службы



9. Соколов Кирилл Дмитриевич, 1968 года рождения, пожарный 7 ПВПЧ 22-ОВПО, мл. сержант вн. службы



10. Файкин Александр Николаевич, 1962 года рождения, оперуполномоченный специального отделения милиции ГУВД по обследованию гостиниц, ст. лейтенант милиции



11. Милевская Бажена Леонардовна, 21 год. Вильнюс, Литва



12. Глушков Василий Иванович, 52 года, швейцар гостиницы



13. Григорьев Марк Борисович, 1941 года рождения, корреспондент журнала «Огонек»



14. Мартинес Паскаль, 1936 года рождения, дипломат из США



15. Толлен Ленарт, 1932 года рождения, актер из Швеции



16. Кочладзе Марина Вахтанговна, 1960 года рождения, СССР.

