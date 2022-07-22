Директоров сгоревшей в Петербурге «Невской мануфактуры» ждут в суде по двум уголовным делам

Прокуратура Петербурга готова выступить на стороне обвинения по делу об оказании небезопасных услуг и уничтожении памятника культуры. Материалы отправляются в суд спустя почти полтора года после пожара.

О завершении предварительного следствия прокуратура сообщает 22 июля. В общем-то, в деле последние месяцы не было никаких перемен. Как писала «Фонтанка», обвиняемых давно выпустили из СИЗО и, как сообщал один из адвокатов, никаких следственных действий с его подзащитным не проводили около года.