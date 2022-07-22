Директоров сгоревшей в Петербурге «Невской мануфактуры» ждут в суде по двум уголовным делам

Прокуратура Петербурга готова выступить на стороне обвинения по делу об оказании небезопасных услуг и уничтожении памятника культуры. Материалы отправляются в суд спустя почти полтора года после пожара.
О завершении предварительного следствия прокуратура сообщает 22 июля. В общем-то, в деле последние месяцы не было никаких перемен. Как писала «Фонтанка», обвиняемых давно выпустили из СИЗО и, как сообщал один из адвокатов, никаких следственных действий с его подзащитным не проводили около года.
В оказании небезопасных услуг организованной группой (до шести лет лишения свободы) обвиняют генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. Если упрощать — директора знали, что с пожарной безопасностью в здании все очень плохо, но все равно пустили арендаторов. Как ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на слова адвокатов, обязанность следить за пожарной безопасностью арендными договорами была возложена на арендаторов.
До аварийного состояния памятник архитектуры, по версии следствия, довел лишь один из обвиняемых.
Здание загорелось 12 апреля 2021 года. Пожар тушили несколько дней, от мануфактуры остался только кирпичный остов, напоминающий стенки мангала. В огне погиб спасатель Илья Белецкий, еще несколько его коллег серьезно пострадали. Смерть пожарного директорам не вменяют — уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено сразу после гибели Белецкого, его забрал себе федеральный аппарат Следкома. Больше об этом деле ничего не известно. Через год после пожара глава СК Александр Бастрыкин требовал у петербургского аппарата доложить о ходе расследования дел Макеева и Михневича, это была реакция на критику работы следователей «в одном из изданий».
Подробнее о том, что изменилось на пепелище через год после трагедии читайте в материале «Фонтанки».