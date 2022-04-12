Год спустя: Как затягиваются раны «Невской мануфактуры»

После самого крупного за последние два десятка лет пожара прошел ровно год. «Фонтанка» рассказывает, что изменилось вокруг «Невской мануфактуры».



Автор: Фонтанка.ру / Vk.com

Пожар в исторической части промышленного комплекса «Невская мануфактура» вспыхнул около полудня 12 апреля 2021 года. Меньше чем за час его ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней. На полную ликвидацию ушло почти пять дней. Сколько уйдет на залечивание всех ожогов — неизвестно, но за год уже кое-что изменилось. Рассказываем, продвинулось ли восстановление памятника, на какой стадии расследование уголовного дела против руководителей компании-собственника и что стало с пострадавшими при тушении пожара спасателями.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Восстановление памятника

Кажется, уничтоженный огнем изнутри исторический комплекс на пересечении улицы Тельмана и Октябрьской набережной пополнил копилку петербургских памятников, которые годами ждут не то реконструкции, не то сноса. На территории промзоны валяется строительный мусор, похожий на тот, что сгребали с места пожара год назад, стоят обгоревшие деревья. Само здание огорожено забором. У него нет крыши, межэтажных перекрытий и местами лицевого фасада западного корпуса. На входе со стороны набережной сидит бдительный охранник у шлагбаума, а вот с Тельмана есть проходная, через которую туда-сюда снуют рабочие. Через нее можно свободно попасть на территорию, убедился корреспондент «Фонтанки».



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И хотя время на территории комплекса будто остановилось, собственник, АО «Невская мануфактура», уверяет, что не сидел сложа руки. Первые полгода после пожара ушли на получение задания от КГИОП, подготовку техзаданий и поиск подрядчика. В октябре стало известно, что работы будет проводить проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент». Организация приступила к работам в прошлом году.



В «Невской мануфактуре» пояснили «Фонтанке», что сейчас реализуется первый этап работ — обследование объекта культурного наследия. «Это самый сложный и ответственный этап, требующий профессиональных знаний, точных расчетов, использования дорогостоящего оборудования. Со стороны действительно может показаться, что процесс идет медленно, но это не так. Эти работы являются самыми важными, так как на их основе в дальнейшем будет разработан проект противоаварийных работ», — утверждают там.

Первый этап включает мониторинг состояния стен с помощью лазерного роботизированного геодезического прибора тахеометра, визуальное обследование силами инженеров-обследователей, инженерно-техническое обследование кирпичных стен, включающее составление картограмм, иллюстрирующих расположение основных дефектов, зон аварийности, определение крена и многое другое. Также на этом этапе проверяется состояние фундаментов, лестниц, сохранившихся перекрытий и кровли, разрабатываются обмерные чертежи сохранившихся кирпичных стен при помощи 3D-сканирования с детализацией элементов фасадов.



Сейчас первый этап подходит к концу. Параллельно с этим проводится второй, включающий разработку проекта противоаварийных мероприятий и подготовку «к проектированию восстановления» объекта. Собственник напоминает, что работает в «тесном контакте с КГИОП».

«На заседании рабочей группы по восстановлению пострадавшего от пожара фабричного комплекса с участием ведущих экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторов и технологов, которое состоялось 29.12.2021 в КГИОП, были представлены первые результаты обследования и высказаны рекомендации максимально использовать сохранившиеся элементы и детали памятника при проведении работ по его сохранению. Собственник подчеркнул, что разборка здания не предполагается, — сообщают в комитете по охране памятников. — Дальнейшие результаты обследования и проектные решения также будут рассматриваться на специальной рабочей группе при КГИОП, ближайшее заседание планируется на этой неделе».



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Только после проведения вышеуказанных этапов, под контролем со стороны КГИОП, «Невская мануфактура» приступит к проведению противоаварийных и восстановительных работ. «Невская мануфактура» выполнит все обязательства в установленный срок», — уверяют в компании.



Суд по иску комитета, в июле 2021 года он дал собственнику на противоаварийные работы 6 месяцев, на восстановительные — 50 месяцев. За нарушение каждого из требований назначена неустойка на уровне 50 тыс. рублей в первый месяц и 100 тыс. каждый последующий. Компания просила изменить срок противоаварийных работ, поскольку поняла, что выполнить их в установленное время нереально, но получила отказ.

Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, по решению суда противоаварийные работы нужно выполнить до 3 июня. То есть осталось меньше двух месяцев. Сегодняшнее состояние здания комитет оценивает как неудовлетворительное.



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чиновники утверждают, что пожар «явился показателем» недостаточности принимаемых собственником мер и расходов на противопожарные нужды. Как ранее писала «Фонтанка», сотрудники МЧС в ходе проверок объекта регулярно находили нарушения пожарной безопасности. Компания привлекалась к административной ответственности, но эффекта это не возымело. Очередной административный протокол направил в суд и КГИОП. По нему в сентябре 2021 года собственник был оштрафован на 1 млн рублей.



Как и ожидалось, вала исков от бывших арендаторов за испорченное имущество в арбитраже тоже не случилось. Только производитель одноразовых медицинских расходников «Сиба» смог в первой инстанции отсудить внесенные арендные платежи на 172 тыс. рублей. Апелляционный суд оставил решение в силе. «Невская мануфактура» подала кассацию.

Бизнес

Это все невеликие суммы для предприятия, чья выручка в 2020 году составила 240 млн рублей, а чистая прибыль — 63 млн рублей. Вопросы о том, какую долю площадей и арендаторов «Невская мануфактура» потеряла после пожара, в компании прокомментировать не смогли, сославшись на то, что не хотели бы раскрывать коммерческую информацию. Судя по снимкам с высоты, на глаз, сгорело не менее трети единого, включающего исторические и современный корпуса здания общей площадью 104,6 тыс. кв. м .

Теоретически потеря должна отразиться на показателях компании за 2021 год, которые еще не опубликованы. Однако комплекс на Октябрьской набережной — далеко не единственный ее актив, дает понять объявленная не так давно реорганизация этой части бизнеса банкира и предпринимателя Алексея Устаева.



По данным СПАРК, единственный акционер «Невской мануфактуры» 4 марта решил выделить из нее девять компаний. Все они зарегистрированы на Октябрьской набережной, д. 50, лит. Ф, но на фактическое расположение намекают топонимы в названиях. Так, ООО «На Тельмана», вероятно, станет новым управляющим комплекса зданий на Октябрьской набережной. Гендиректором будущей компании планируется назначить Геннадия Приходько. Он возглавил «Невскую мануфактуру» после пожара.

Под ООО «На Екатерингофке» среди активов Устаева наибольше подходит по смыслу комплекс бывшей Гутуевской суконной мануфактуры на набережной Екатерингофки, 19. В конце 2020 года Комиссия по подготовке изменений в Генплан согласилась отнести территорию к зоне жилищного строительства, но, по данным публичной кадастровой карты, этого не случилось.

Имеет четкую привязку к месту еще одно будущее юрлицо — ООО «Чапаева 7». По этому адресу находится заброшенное здание, известное как Вульфовские бани, которое планировали перестроить под бизнес-центр. Также из «Невской мануфактуры» планируют выделить ООО «Цветочная». На этой улице в Московском районе Алексею Устаеву в прошлом принадлежали несколько компаний, в том числе ресторан с выручкой 13 млн рублей, компания по аренде и лизингу автомобилей и охранное предприятие. Остальных идентифицировать труднее: ООО «На Коллонтай», «Гречухино», «Громово», «Овраги», «Технические сукна».

Крупнейшие активы в портфеле Устаева и его семьи — более 80% в первом коммерческом банке современной России «Викинг», отели «Санкт-Петербург» и «Ольгино», гостиница «Октябрьская», Санкт-Петербургский городской ломбард, рестораны Du Nord. Также банкиру принадлежат земли Монастырского острова, склад с индивидуальными боксами «ПриватСклад» на той же Октябрьской, 50 и много другого.

Что стало с пожарными



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





При тушении пожара 12 апреля 2021 года погиб спасатель Илья Белецкий. Он попал в огненную ловушку, открыв дверь в помещение, где могли быть нуждающиеся в помощи люди, но оказались только горючие смеси. Обратная тяга не оставила ему шансов, спиной он прикрыл сослуживцев. Его коллеги Борис Старковский и Антон Соколов были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще у одного спасателя были ожоги рук, его быстро выписали из больницы.

«Семье погибшего спасателя Ильи Белецкого, а также его пострадавшим коллегам были осуществлены все полагающиеся выплаты. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, все трое награждены орденом Мужества», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу.

Сегодня школе № 174 Центрального района, в которой учился Белецкий, присвоили его имя.

В ведомстве также прояснили судьбу пострадавших. Борис Старковский, закончив лечение, вернулся в подразделение, но к тушению пожаров пока не привлекается. Антон Соколов до сих пор проходит лечение.

Бывшие топ-менеджеры вышли из СИЗО

После происшествия и гибели Ильи Белецкого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. В апреле 2021 года суд арестовал их. Через месяц СК добавил фигурантам еще одно уголовное дело об «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия».

Спустя время суд смягчил меру пресечения обоим. Макеев несколько месяцев как на свободе, под подпиской о невыезде. Как рассказал «Фонтанке» его адвокат Василий Чугудаев, за год с его подзащитным не проводились никакие следственные действия и единственное, что изменилось, это мера пресечения. Михневич тоже вышел из СИЗО, он под домашним арестом. Последний раз меру продлевали до 11 апреля. Новых заседаний не назначалось. Его защитник Максим Соболев от комментариев отказался.

В Следственном комитете «Фонтанке» сообщили, что расследование продолжается.

Евгения Горбунова, Татьяна Востроилова, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

