Суд оштрафовал «Невскую мануфактуру» на миллион рублей за пожароопасность исторического промышленного комплекса

Здание по указанному адресу является объектом культурного наследия «Главный производственный корпус с водонапорной башней», входящим в состав другого памятника — «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Тортон». 12 апреля в нем произошел сильный пожар. Под воздействием огня крыша и перекрытия обрушились, утрачены окна западного лицевого фасада. Актом КГИОП зафиксировано, что пожар нанес памятнику значительный вред, привел к утрате исторических и культурных ценностей и необратимым изменениям.

«Невской мануфактуре» было известно о статусе здания и необходимости поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Суд привлек компанию к ответственности по ч. 1 ст. 7.14 КоАП РФ («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и назначил штраф в размере 1 млн рублей.



С пожара на территории «Невской мануфактуры» прошло более трех месяцев. Огонь превратил находившийся здесь комплекс промышленных зданий в руины.



В июле КГИОП через суд обязал АО «Невская мануфактура» в течение 6 месяцев провести противоаварийные работы, в течение 50 месяцев восстановить объект. За неисполнение требований в срок собственнику придется заплатить неустойку. Компания объявила о проведении конкурса на весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшем здании. О результатах конкурса на сайте «Невской мануфактуры» не сообщается.

