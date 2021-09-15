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Суд оштрафовал «Невскую мануфактуру» на миллион рублей за пожароопасность исторического промышленного комплекса

Невский районный суд Петербурга оштрафовал АО «Невская мануфактура», собственника комплекса фабричных построек на Октябрьской набережной, 50, за ненадлежащее состояние памятника. Об этом 15 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Здание по указанному адресу является объектом культурного наследия «Главный производственный корпус с водонапорной башней», входящим в состав другого памятника — «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Тортон». 12 апреля в нем произошел сильный пожар. Под воздействием огня крыша и перекрытия обрушились, утрачены окна западного лицевого фасада. Актом КГИОП зафиксировано, что пожар нанес памятнику значительный вред, привел к утрате исторических и культурных ценностей и необратимым изменениям.

«Невской мануфактуре» было известно о статусе здания и необходимости поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Суд привлек компанию к ответственности по ч. 1 ст. 7.14 КоАП РФ («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и назначил штраф в размере 1 млн рублей.

С пожара на территории «Невской мануфактуры» прошло более трех месяцев. Огонь превратил находившийся здесь комплекс промышленных зданий в руины.

В июле КГИОП через суд обязал АО «Невская мануфактура» в течение 6 месяцев провести противоаварийные работы, в течение 50 месяцев восстановить объект. За неисполнение требований в срок собственнику придется заплатить неустойку. Компания объявила о проведении конкурса на весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшем здании. О результатах конкурса на сайте «Невской мануфактуры» не сообщается.

К тушению пожара на территории промышленного комплекса на Октябрьской набережной, 50, 12 апреля были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей, Илья Белецкий, погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы.

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Комментарии (1)

alexpv
Очень логично в стиле нашего государства. Можно сколько угодно ругать собственников здания и руководство, но дураку понятно, что денег после пожара, да еще и на восстановление и так не хватает, и забрать миллион у и так нищего вместо того , чтобы эти деньги направить на восстановление ...
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