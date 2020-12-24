Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Панорамы»

Без этого надела говорить о передаче РПЦ всего острова - такая просьба фигурирует в недавних заявлениях митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и других клириков — невозможно. Даже если город отдаст церкви часть принадлежащих сейчас ему зданий, служителям в Лавре все равно придется соседствовать на Монастырском с двумя десятками пестрых соседей: деревообрабатывающими мастерскими, автосервисами, зуботехнической мастерской и даже арт-галереей. Это все арендаторы ООО «Деревообрабатывающий комбинат «Сосна»», которое с конца 1990-х гг. владеет на Монастырском острове землей и несколькими зданиями общей площадью под 10 тыс. м2.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Судя по данным СПАРК, с 2008 года семье Алексея Устаева принадлежали небольшие доли в капитале ДОК «Сосна». До этого контрольный пакет в 78% был у Тамары Гасымовой. С тех пор структура собственности несколько раз менялась, и к ноябрю 2020 года выходило, что у Устаева было консолидировано 27%, у Тамары Гасымовой - 32,67%, у её родственницы Расмийи Гасымовой — 16,33%. То есть, вместе у этих почтенных дам было 49%. Параллельно свой пакет акций последовательно наращивало и ООО «Группа А», принадлежащее Аиде Устаевой, накопив уже к 2012 году 19,9% долей. Принципиально важным был оставшийся пакет в 4,1%, который позволял одной из сторон — Гасымовым или Устаевым — контролировать предприятие. К лету 2020 года эти 4,1% перешли во владение ООО «Концепт-1». Чуть позже это предприятие было присоединено к ООО «ДОК «Сосна», а к 23 ноября в ЕГРЮЛ было отмечено, что Алексею Устаеву лично принадлежит 51% долей компании. Теперь именно он контролирует её активы — землю на Монастырском острове и Тележной улице, а также здания на этих участках.



Впрочем, если опираться на данные в открытых источниках, в той или иной форме структуры Устаева и ранее как минимум имели влияние на партнеров: доли Тамары и Расмийи Гасымовых уже несколько лет как заложены в банке «Викинг», где Алексей Устаев является крупнейшим владельцем.

Примечательно, что совершенно зеркальные процессы в последнее время происходили и в ООО «Монастырка 5». Оно было создано в 2015 году путем выделения из ДОК «Сосна», а в 2016 году на него был переписан крупный участок (почти 3 га) через речку — на Тележной, 37, лит.Ж. От островного надела этот кусок земли выгодно отличает то, что с недавних пор власти дали добро строить на нем многоквартирный жилой дом. Пока там промышленные постройки и множество арендаторов, но место постепенно обживается: буквально через дорогу на Тележной, 32 «ПСК-недвижимость» уже достраивает 7-этажный ЖК «Новый Невский».

Беглый экскурс в историю позволяет выяснить, что на заре приватизации недвижимость и производство на Тележной, 37 и на Монастырском острове перешли к семье Гасымовых. Сейчас Джалал Машкюр Оглы Гасымов и Гасымали Шукюр-Оглы Гасымов владеют ТД «Вилаш», а Машкюр Шукюр Оглы был первым гендиректором ЗАО «Вилаш». К слову, на днях ДОК «Сосна» включилась к банкротный процесс ЗАО «Вилаш», предъявив требование на примерно на 17 млн рублей, правда суд пока не принял его заявление. «Вилаш» - заметное на петербургском рынке винодельческое предприятие, в продуктовой линейке которого кроме обычных «светских» напитков, присутствуют также и важный для церковных обрядов кагор. В зарегистрированных на «Вилаш» этикетках этого сладкого вина присутствуют, в том числе, образы святого князя Александра Невского, имя которого носит Лавра.



Одна из площадок «Вилаша» расположена прямо напротив Монастырского острова и Лавры, по Тележной улице. Именно с той стороны сейчас организован и проход/проезд на промышленную часть острова, которыми воспользовался корреспондент «Фонтанки» для небольшой экскурсии.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напротив выхода из станции метро «Площадь Александра Невского-2» - неприметный автосервис, пройдя по его территории и миновав еще несколько коммерческих объектов, метров через 100 беспрепятственно попадаешь к безымянному деревянному мостику, который, если разглядывать карту принадлежащих ООО «ДОК «Сосна» земель, по сути, является внутренним проездом. Он увешан рекламой расположенных уже на самом острове небольших сервисных и торговых организаций.

Унылого вида промышленные корпуса на острове ничем не выдают ближайшее соседство к живописным и святым местам за забором. В глаза бросаются многочисленные машины, в том числе, без госномеров, автосервисы с кучей покрышек и вывески компаний-арендаторов. Между корпусами нет мусора — видно, что там убирают. На улице, несмотря на будний день, пусто и безжизненно. Если жизнь там и кипит, то явно лишь внутри.



И действительно, около 200 м2 ближайшего к Митрополичьему саду корпуса по набережной Монастырки, 5В занимает востребованное у петербургского бомонда арт-пространство «Люда». Его основатель Петр Белый рассказал «Фонтанке», что арендовал эту площадку случайно еще год назад. С тех пор там прошло несколько выставок. Говоря о плюсах и минусах обитания на острове галерист перечисляет: с одной стороны — близость к центру города, высокие потолки под 10 метров и относительно невысокая цена аренды — около 500 рублей за м2. На досках объявлений можно отыскать и по 350 рублей. С другой стороны — очень дорогое электричество, за него приходится платить по 25 тысяч в месяц. К тому же, в промышленных корпусах нет отопления, и приходится согреваться все тем же дорогим электричеством.

Новости про претензии РПЦ на всю территорию острова арендаторы слышали, но на то, что в каком-то обозримом будущем эти места ждут сильные преобразования, ничего не указывает. По крайней мере, компании, управляющие помещениями ничего такого не говорили арендаторам. «Фонтанка» направила запрос представителям Алексея Устаева, попросив его рассказать, каким от видит будущее своего участка на Монастырском острове. К моменту публикации статьи ответа не пришло.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»