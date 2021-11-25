«Невская мануфактура» обжалует отказ в продлении первого этапа работ. Провести его в установленные сроки оказалось нереально

Собственник комплекса зданий на Октябрьской набережной в Петербурге АО «Невская мануфактура» подаст кассацию на отказ апелляционного суда в изменении сроков противоаварийных работ на объекте. Сроки восстановительных работ не оспариваются, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании 25 ноября.

«Задача «Невской мануфактуры» — выполнить все работы качественно, быстро, с чётким соблюдением всех охранных обязательств. В этом интересы всех сторон совпадают. «Невская мануфактура» ответственно относится к своим обязательствам и намерена провести восстановительные работы в установленные судом сроки», — сообщил представитель АО, подчеркнув, что компания не оспаривала и не оспаривает необходимость восстановления пострадавшего от пожара комплекса построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» на Октябрьской набережной, 50.



В октябре «Невская мануфактура» уведомила КГИОП о выборе подрядчика на проведение ряда работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент», уже к ним приступило.

Во время проведения противоаварийных работ стало понятно, «что сроки, определённые судом для этого этапа, нереальны», отметили в «Невской мануфактуре». В первую очередь нужно сделать экспертизу стен, после их укрепления обследовать фундамент, кровлю, перекрытия и получить полное обследование. Поскольку эта часть территории объекта представляет зону повышенной опасности, трудности возникают даже с определением алгоритма проведения таких работ.

«Действовать здесь нужно с особой осторожностью, соблюдая все нормы безопасности. Поэтому единственное, что сейчас оспаривает «Невская мануфактура», это срок для реализации первого этапа работ. Против сроков, отведённых на восстановление объекта культурного наследия и приспособление его под современное использование, возражений нет», — пояснил представитель собственника.

