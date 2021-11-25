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«Невская мануфактура» обжалует отказ в продлении первого этапа работ. Провести его в установленные сроки оказалось нереально

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Собственник комплекса зданий на Октябрьской набережной в Петербурге АО «Невская мануфактура» подаст кассацию на отказ апелляционного суда в изменении сроков противоаварийных работ на объекте. Сроки восстановительных работ не оспариваются, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании 25 ноября.

«Задача «Невской мануфактуры» — выполнить все работы качественно, быстро, с чётким соблюдением всех охранных обязательств. В этом интересы всех сторон совпадают. «Невская мануфактура» ответственно относится к своим обязательствам и намерена провести восстановительные работы в установленные судом сроки», — сообщил представитель АО, подчеркнув, что компания не оспаривала и не оспаривает необходимость восстановления пострадавшего от пожара комплекса построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» на Октябрьской набережной, 50.

В октябре «Невская мануфактура» уведомила КГИОП о выборе подрядчика на проведение ряда работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент», уже к ним приступило.

Во время проведения противоаварийных работ стало понятно, «что сроки, определённые судом для этого этапа, нереальны», отметили в «Невской мануфактуре». В первую очередь нужно сделать экспертизу стен, после их укрепления обследовать фундамент, кровлю, перекрытия и получить полное обследование. Поскольку эта часть территории объекта представляет зону повышенной опасности, трудности возникают даже с определением алгоритма проведения таких работ.

«Действовать здесь нужно с особой осторожностью, соблюдая все нормы безопасности. Поэтому единственное, что сейчас оспаривает «Невская мануфактура», это срок для реализации первого этапа работ. Против сроков, отведённых на восстановление объекта культурного наследия и приспособление его под современное использование, возражений нет», — пояснил представитель собственника.

Суд рассмотрел иск КГИОП и в июле утвердил сроки работ на объекте. Противоаварийные работы АО «Невская мануфактура» нужно провести в течение шести месяцев, восстановительные — в течение 50 месяцев. За неисполнение каждого требования в срок назначена неустойка 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно. Компания подала апелляцию о продлении сроков противоаварийных работ. Жалоба была отклонена 25 ноября.

Пожар на территории промышленного комплекса на Октябрьской набережной, 50, вспыхнул 12 апреля 2021 года. К его тушению были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей, Илья Белецкий, погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы. Огонь превратил комплекс промышленных зданий в руины. КГИОП потребовал восстановить исторические постройки.

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