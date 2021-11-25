Суд отказал «Невской мануфактуре» в продлении срока восстановительных работ

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге отклонил жалобу собственника комплекса зданий на Октябрьской набережной, 50, АО «Невская мануфактура» о продлении срока аварийно-восстановительных работ.
Информация о решении появилась 25 ноября в электронной картотеке арбитражных дел. Компания подала апелляцию в августе, после того, как суд первой инстанции рассмотрел иск КГИОП и назначил сроки работ на объекте. Противоаварийные работы нужно провести в течение шести месяцев, восстановительные — в течение 50 месяцев. За неисполнение каждого требования в срок назначена неустойка 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно. В четверг апелляционная инстанция решила оставить это решение суда без изменения.
«Фонтанка» обратилась в АО «Невская мануфактура» за комментарием.
В октябре компания уведомила КГИОП о выборе подрядчика на проведение ряда работ по сохранению комплекса построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» на Октябрьской набережной, пострадавшего от пожара 12 апреля. Работы выполнит проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент».