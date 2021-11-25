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Суд отказал «Невской мануфактуре» в продлении срока восстановительных работ

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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге отклонил жалобу собственника комплекса зданий на Октябрьской набережной, 50, АО «Невская мануфактура» о продлении срока аварийно-восстановительных работ.

Информация о решении появилась 25 ноября в электронной картотеке арбитражных дел. Компания подала апелляцию в августе, после того, как суд первой инстанции рассмотрел иск КГИОП и назначил сроки работ на объекте. Противоаварийные работы нужно провести в течение шести месяцев, восстановительные — в течение 50 месяцев. За неисполнение каждого требования в срок назначена неустойка 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно. В четверг апелляционная инстанция решила оставить это решение суда без изменения.

«Фонтанка» обратилась в АО «Невская мануфактура» за комментарием.

В октябре компания уведомила КГИОП о выборе подрядчика на проведение ряда работ по сохранению комплекса построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» на Октябрьской набережной, пострадавшего от пожара 12 апреля. Работы выполнит проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент».

Пожар на территории промышленного комплекса на Октябрьской набережной, 50, вспыхнул 12 апреля 2021 года. К его тушению были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей, Илья Белецкий, погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы. Огонь превратил комплекс промышленных зданий в руины. КГИОП потребовал восстановить исторические постройки.

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