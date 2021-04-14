Михневич долго работал на руководящей должности в АО, а значит может оказать давление на свидетелей, указал следователь Гавришев. Он также обратил внимание на то, что замдиректора подозревается в тяжком преступлении. Михневич оказал услугу в виде сдачи помещений в аренду, которая оказалась небезопасной и привела к смерти по неосторожности, зачитал с телефона Гавришев.

Михневич и директор АО, по версии следствия, знали о том, что системы пожаротушения, дымоудаления, оповещения и сигнализация в здании на Октябрьской набережной отсутствуют. В некоторых гидрантах не было воды. Однако помещения руководство АО продолжало сдавать в аренду. Последняя проверка была в марте, выявила 9 нарушений, срок устранения — октябрь 2021 года. До этого Михневич просил МЧС перенести срок устранения выявленных нарушений, ссылаясь на пандемию и тяжелую экономическую ситуацию. В пожнадзоре пошли навстречу и разрешили закончить с установкой систем пожаротушения в феврале 2021 года.



Адвокат Михневича просил домашний арест. У подозреваемого двое малолетних детей, в декабре замдиректора переболел ковидом, и в больнице у него нашли камни в почках, родители Михневича инвалиды.



Следствием не установлена причастность Михневича, потому что никто еще не знает, почему начался пожар, продолжал адвокат. Загорелось у арендаторов, которые использовали легковоспламеняемые материалы, и сами должны были позаботиться о пожарной безопасности. «Фактически мы имеем два уголовных дела. Следствие само не определилось с квалификацией», — добавил защитник и напомнил про дело по 109 статье, которое находится в производстве СК в Москве. Следователь в ходатайстве упомянул, что Михневич якобы может уничтожить какие-то документы. Но с этим, по словам адвоката, уже справился пожар. Офис «Невской мануфактуры» находится там же, на Октябрьской набережной.

