Как передает корреспондент «Фонтанки», ходатайство следствия 14 апреля удовлетворила судья Невского районного суда Татьяна Михайлова.
Михневич долго работал на руководящей должности в АО, а значит может оказать давление на свидетелей, указал следователь Гавришев. Он также обратил внимание на то, что замдиректора подозревается в тяжком преступлении. Михневич оказал услугу в виде сдачи помещений в аренду, которая оказалась небезопасной и привела к смерти по неосторожности, зачитал с телефона Гавришев.
Михневич и директор АО, по версии следствия, знали о том, что системы пожаротушения, дымоудаления, оповещения и сигнализация в здании на Октябрьской набережной отсутствуют. В некоторых гидрантах не было воды. Однако помещения руководство АО продолжало сдавать в аренду. Последняя проверка была в марте, выявила 9 нарушений, срок устранения — октябрь 2021 года. До этого Михневич просил МЧС перенести срок устранения выявленных нарушений, ссылаясь на пандемию и тяжелую экономическую ситуацию. В пожнадзоре пошли навстречу и разрешили закончить с установкой систем пожаротушения в феврале 2021 года.
Адвокат Михневича просил домашний арест. У подозреваемого двое малолетних детей, в декабре замдиректора переболел ковидом, и в больнице у него нашли камни в почках, родители Михневича инвалиды.
Следствием не установлена причастность Михневича, потому что никто еще не знает, почему начался пожар, продолжал адвокат. Загорелось у арендаторов, которые использовали легковоспламеняемые материалы, и сами должны были позаботиться о пожарной безопасности. «Фактически мы имеем два уголовных дела. Следствие само не определилось с квалификацией», — добавил защитник и напомнил про дело по 109 статье, которое находится в производстве СК в Москве. Следователь в ходатайстве упомянул, что Михневич якобы может уничтожить какие-то документы. Но с этим, по словам адвоката, уже справился пожар. Офис «Невской мануфактуры» находится там же, на Октябрьской набережной.
Второй адвокат напомнил суду, что жизнь детей и жены Михневича может ухудшиться из-за заключения подозреваемого под стражу. На этих словах замдиректора заплакал. «Сыну в школу в следующем году. У отца ВИЧ, я не знаю сколько ему осталось. Прошу отнестись с точки зрения человечности, а не резонанса», — сказал сам подозреваемый и напомнил, что помогал спасателям с эвакуацией.
Максим Макеев, директор АО, также заключен под стражу. Он не признает вину. Адвокат просил избрать ему домашний арест. Макеев руководит «Невской мануфактурой» только два месяца, отметил защитник.
Алексей Михневич руководил «Невской мануфактурой» с 5 марта 2019 года, в феврале этого года его на посту сменил Максим Макеев. Сейчас, по данным «Спарк», Михневич возглавляет ООО «Народная 43», выделенное в апреле прошлого года из структур «Невской мануфактуры». Бенефициар компании — банкир Алексей Устаев.
Пожар на Октябрьской набережной начался днем 12 апреля и не ликвидирован до сих пор. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении пожара погиб спасатель Илья Бельский, еще трое его коллег пострадали. Одного уже выписали, Старковский в тяжелом состоянии (ожоги 50% тела), Соколов — в крайне тяжелом (59%).