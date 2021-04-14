Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 14 апреля, судья Татьяна Михайлова согласилась с аргументами следствия. В СК утверждали, что Макеев может скрыться, руководил компанией, а значит, знаком с арендаторами и может повлиять на показания свидетелей. Преступление было совершено умышленно и из корыстных побуждений: потребителям оказывались небезопасные услуги, в результате чего была причинена смерть по неосторожности. В здании, речитативом зачитал следователь, «не установлена система пожаротушения, дымоудаления, оповещения об эвакуации». Последний, мартовский акт проверки зафиксировал 9 нарушений. Прокурор также видел Макеева в СИЗО.
Защита в лице Василия Чугудаева возражала и просила домашний арест. У подозреваемого проблемы с сердцем (последний раз к кардиологу он обращался в ночь задержания), несовершеннолетний ребенок и Почетная грамота от Гатчинского молочного завода.
Сотрудники компании начали эвакуацию из здания ещё до приезда пожарных, рассказал Чугудаев. От появившейся полиции и Следственного комитета руководство «Невской мануфактуры» не бегало и сразу ответило на все вопросы. Сам Макеев на вопрос суда о том, когда он был задержан, отметил, что его не задерживали, он пришел к сотрудникам сам.
На период руководства Макеева, а он стал директором только два месяца назад, пришлась одна проверка МЧС. Предписание с требованием устранить нарушения в срок до октября 2021 года было переадресовано снимающим площади бизнесменам. Пункт о том, что о пожарной безопасности должны заботиться арендаторы, включён в договор, который есть в материалах дела.
Суть статьи, которую вменяют Макееву, подразумевает оказание небезопасных услуг, а услуги «Невская мануфактура» оказывала арендаторам, напомнил Чугудаев. Среди них никто не пострадал. Владелец компании по производству резиновых лодок «Англер» Игорь Пеховский, на площадях которого, вероятно, и начался пожар, проходит по делу в качестве свидетеля. В таком же статусе владелец компании «РИФ».
Адвокат Чугудаев в разговоре с «Фонтанкой» напомнил и о том, что сначала было возбуждено дело по 109-й статье УК, о причинении смерти по неосторожности. Выходит, что есть два дела практически с одной и той же фабулой. Первое возбуждено по факту смерти пожарного в отношении неустановленных лиц.
Максим Макеев руководит «Невской мануфактурой» с февраля 2021 года, ранее должность занимал Алексей Михневич. Сейчас следствие называет его заместителем директора. Макеев давно связан с бизнесом банкира Алексея Устаева, акционера «Невской мануфактуры», в том числе входил в совет директоров банка «Викинг», основного актива миллиардера.
Пожар на Октябрьской набережной начался днем 12 апреля и не ликвидирован до сих пор. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении пожара погиб спасатель Илья Белецкий, еще трое его коллег пострадали. Одного уже выписали, двое в стабильно тяжелом состоянии.