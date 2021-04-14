Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 14 апреля, судья Татьяна Михайлова согласилась с аргументами следствия. В СК утверждали, что Макеев может скрыться, руководил компанией, а значит, знаком с арендаторами и может повлиять на показания свидетелей. Преступление было совершено умышленно и из корыстных побуждений: потребителям оказывались небезопасные услуги, в результате чего была причинена смерть по неосторожности. В здании, речитативом зачитал следователь, «не установлена система пожаротушения, дымоудаления, оповещения об эвакуации». Последний, мартовский акт проверки зафиксировал 9 нарушений. Прокурор также видел Макеева в СИЗО.



Защита в лице Василия Чугудаева возражала и просила домашний арест. У подозреваемого проблемы с сердцем (последний раз к кардиологу он обращался в ночь задержания), несовершеннолетний ребенок и Почетная грамота от Гатчинского молочного завода. Сотрудники компании начали эвакуацию из здания ещё до приезда пожарных, рассказал Чугудаев. От появившейся полиции и Следственного комитета руководство «Невской мануфактуры» не бегало и сразу ответило на все вопросы. Сам Макеев на вопрос суда о том, когда он был задержан, отметил, что его не задерживали, он пришел к сотрудникам сам.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На период руководства Макеева, а он стал директором только два месяца назад, пришлась одна проверка МЧС. Предписание с требованием устранить нарушения в срок до октября 2021 года было переадресовано снимающим площади бизнесменам. Пункт о том, что о пожарной безопасности должны заботиться арендаторы, включён в договор, который есть в материалах дела. Суть статьи, которую вменяют Макееву, подразумевает оказание небезопасных услуг, а услуги «Невская мануфактура» оказывала арендаторам, напомнил Чугудаев. Среди них никто не пострадал. Владелец компании по производству резиновых лодок «Англер» Игорь Пеховский, на площадях которого, вероятно, и начался пожар, проходит по делу в качестве свидетеля. В таком же статусе владелец компании «РИФ».