Пожар на фабрике «Невская мануфактура» стал уголовным делом. Бастрыкин взял его на особый контроль

В Петербурге возбуждено уголовное дело после пожара на фабрике в Невском районе, который пытаются локализовать больше четырёх часов. Об этом 12 апреля сообщает городской следственный комитет.



Как сказано в сообщении ведомства, пожар на Октябрьской набережной квалифицировали по части 1 статьи 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности». При этом официально о погибших не сообщалось. По данным следствия, во время тушения фабрики пострадали двое пожарных, оба госпитализированы. Ещё с одним сотрудником пропала связь — его поиски продолжаются.