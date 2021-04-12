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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Пожар на фабрике «Невская мануфактура» стал уголовным делом. Бастрыкин взял его на особый контроль

В пожаре в Петербурге следствие видит причинение смерти по неосторожности

В Петербурге возбуждено уголовное дело после пожара на фабрике в Невском районе, который пытаются локализовать больше четырёх часов. Об этом 12 апреля сообщает городской следственный комитет.

Как сказано в сообщении ведомства, пожар на Октябрьской набережной квалифицировали по части 1 статьи 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности». При этом официально о погибших не сообщалось. По данным следствия, во время тушения фабрики пострадали двое пожарных, оба госпитализированы. Ещё с одним сотрудником пропала связь — его поиски продолжаются.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге выяснить «все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия». «Также председатель СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняют в пресс-службе.

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
"Бастрыкин взял его на особый контроль" - ну тогда точно никто из Уважаемых Людей не пострадает..
СССР 2.0
Русский девелопмент бессмысленный и беспощадный. Но в этот раз на месте уничтоженного памятника промышленной архитектуры ХIХ века будет разбит сад для гуляния взыскательной петербургской публики и никаких "человейников" с видом на Неву построено не будет Не сомневаюсь ни разу.
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