Пожар на фабрике «Невская мануфактура» стал уголовным делом. Бастрыкин взял его на особый контроль

В Петербурге возбуждено уголовное дело после пожара на фабрике в Невском районе, который пытаются локализовать больше четырёх часов. Об этом 12 апреля сообщает городской следственный комитет.
Как сказано в сообщении ведомства, пожар на Октябрьской набережной квалифицировали по части 1 статьи 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности». При этом официально о погибших не сообщалось. По данным следствия, во время тушения фабрики пострадали двое пожарных, оба госпитализированы. Ещё с одним сотрудником пропала связь — его поиски продолжаются.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге выяснить «все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия». «Также председатель СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняют в пресс-службе.
За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.