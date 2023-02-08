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    В Смольном рассказали, как и зачем будет расширяться Пулково

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    Власти Петербурга раскрыли подробности проекта по созданию второй очереди терминала Пулково. Как говорится в пресс-релизе Смольного от 8 февраля, правительство города, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

    ООО «Воздушные ворота Северной столицы» уже в ближайшее время приступит к проектированию новой посадочной галереи внутренних линий и сопутствующей инфраструктуры, отмечается в сообщении Смольного. Реконструкция отдельных перронов аэропорта расширит возможности приема и стоянки воздушных судов, а создание специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов позволит существенно повысить регулярность полетов в зимний период.

    Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что проект будет финансироваться полностью за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат акционеры, включая стратегического партнера города — группу ВТБ. Ранее сообщалось, что размер инвестиций во вторую очередь составит 50 млрд рублей.

    Соглашение о развитии аэропорта Пулково подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Тогда планировалось, что годовой пассажиропоток вырастет до 35 млн человек, в том числе за счет международных рейсов. Начать работы собирались в 2022 году. Однако на фоне СВО на Украине объем перевозок упал до 15,8 млн в 2022 году.

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