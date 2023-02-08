В Смольном рассказали, как и зачем будет расширяться Пулково

Власти Петербурга раскрыли подробности проекта по созданию второй очереди терминала Пулково. Как говорится в пресс-релизе Смольного от 8 февраля, правительство города, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.



ООО «Воздушные ворота Северной столицы» уже в ближайшее время приступит к проектированию новой посадочной галереи внутренних линий и сопутствующей инфраструктуры, отмечается в сообщении Смольного. Реконструкция отдельных перронов аэропорта расширит возможности приема и стоянки воздушных судов, а создание специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов позволит существенно повысить регулярность полетов в зимний период.