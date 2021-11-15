Стоимость второй очереди Пулково может вырасти до 50 млрд рублей. Концепция пока не определена

В ходе ПМЭФ-2021 президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта Пулково. В рамках проекта было предусмотрено расширение пассажирского терминала и строительство сопутствующей инфраструктуры. Сообщалось, что проект потребует более 40 млрд рублей инвестиций .

Стоимость второй очереди Пулково может достигнуть 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании 15 ноября, отвечая на вопросы парламентариев.

Речь идет об изменениях объема финансирования по ходу проектирования, пояснили в комитете по инвестициям. Но мастер-план, который определит, как именно будет выглядеть вторая очередь, пока не утвержден.



Ранее оператор Пулково сообщал, что рассматривает несколько вариантов, в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего здания терминала 1973 года постройки, известного благодаря своим конструктивным особенностям как «пять стаканов». Площадь нового терминала, который может появиться на его месте, должна составить 124 тысячи квадратных метров.



Другие варианты — расширение центрального терминала за счёт пристройки дополнительных галерей с северной и южной стороны, а также увеличение выходов на посадку за счёт телетрапов. Также рассматривалось расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров и использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Но последний вариант, по словам источников «Фонтанки», наименее вероятный.

