Оранжереи Таврического сада сдадут после реконструкции в 2024 году. Смольный и «Газпром» договорились о новых сроках

Оранжереи Таврического сада откроются после реконструкции раньше срока. По условиям концессионного соглашения, открыться новое общественное пространство должно не позднее 1 июля 2025 года. Но, по данным «Фонтанки», Смольный и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» договорились о переносе срока на 2024 год.



Напомним, правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада в начале 2021 года. Проект предусматривает преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

