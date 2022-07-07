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    Оранжереи Таврического сада сдадут после реконструкции в 2024 году. Смольный и «Газпром» договорились о новых сроках

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    2 комментария

    Оранжереи Таврического сада откроются после реконструкции раньше срока. По условиям концессионного соглашения, открыться новое общественное пространство должно не позднее 1 июля 2025 года. Но, по данным «Фонтанки», Смольный и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» договорились о переносе срока на 2024 год.

    Напомним, правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада в начале 2021 года. Проект предусматривает преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

    Инвестор должен создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Не менее 60 % площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций составит не менее 700 миллионов рублей. Соглашение заключено на срок 49 лет.

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    Комментарии 2

    polinmole07 Июл 2022 в 15:46
    Ну-ну, сегодня там проходила, все без движения, как и последние 30 лет. Только сама сама оранжерея закрыта как бы на ремонт. Магазин и кафе работают. Стало жалко тех зданий вдоль по Шпалерной, надеюсь их не снесут, это же часть комплекса. А внутри огромные развалины теплиц. Странно, что за столько лет никто не взялся. Таврический-то в порядке. Розы, липы цветут - красота.
    +0-0
    Otkating07 Июл 2022 в 15:19
    Газпром и культурно-досговый центр с оранжереями.
    Газ в посёлках поколениями ждут, ан нет - цветочки с красотками.

    Чудны дела не твои, Господи!
    +0-0
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