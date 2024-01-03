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    Дальневосточная перспектива. Как Большой Смоленский мост за 50 миллиардов дотянется до правого берега Невы

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    Объявленный конкурс на формирование рабочей документации и подготовку территории для Большого Смоленского моста касается пересечения с Дальневосточным проспектом. «Фонтанка» показывает, как это будет выглядеть.

    Фото: Конкурсная документация
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    Фото: Конкурсная документация
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    По сведениям Главгосэкспертизы, второй этап, о котором идет речь в объявленном перед Новым годом конкурсе, включает в себя развязку на пересечении новой транспортной магистрали и Дальневосточного проспекта, со строительством двух боковых проездов и их подключением к проспекту. Фактически это путепровод длиной 241 метр через Дальневосточный с выходом трассы в створ улицы Коллонтай и 9 съездов — во всех направлениях. Проезжая часть будет исполнена в шести полосах движения по 3,5 метра; на участке основного хода — разделительная полоса от 7,5 до 11 метров, по которой проложат трамвайные пути. Их подключат к сети на Дальневосточном и на Коллонтай.

    Проектной документацией предусмотрены шумозащитные экраны. Тротуаров на путепроводе не будет.

    Напомним, первый конкурс по строительству Большого Смоленского моста в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай был объявлен перед Новым годом, стоимость контракта — максимум 2,6 млрд рублей. Он включает разработку рабочей документации и подготовку территории для правобережного этапа стройки. Незадолго до этого, на левом берегу был установлен закладной камень в месте будущих работ. Предполагается, что полная стоимость строительства моста составит 50 млрд рублей.

    «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть и где именно построят переправу. Подробнее о ней — здесь.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Конкурсная документация
    Фото: Конкурсная документация

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    Комментарии 64

    Гость03 Янв 2024 в 18:15
    Я построю за 25.
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