Дальневосточная перспектива. Как Большой Смоленский мост за 50 миллиардов дотянется до правого берега Невы

По сведениям Главгосэкспертизы, второй этап, о котором идет речь в объявленном перед Новым годом конкурсе, включает в себя развязку на пересечении новой транспортной магистрали и Дальневосточного проспекта, со строительством двух боковых проездов и их подключением к проспекту. Фактически это путепровод длиной 241 метр через Дальневосточный с выходом трассы в створ улицы Коллонтай и 9 съездов — во всех направлениях. Проезжая часть будет исполнена в шести полосах движения по 3,5 метра; на участке основного хода — разделительная полоса от 7,5 до 11 метров, по которой проложат трамвайные пути. Их подключат к сети на Дальневосточном и на Коллонтай.

