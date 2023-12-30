В Петербурге объявили конкурс на начало строительства Большого Смоленского моста

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на подготовку территории под строительство Большого Смоленского моста. Первый контракт большого проекта оценили в 2,6 млрд рублей.
Документация опубликована 30 декабря. Формально речь идет об участке магистрали с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улица Коллонтай. Сам участок — от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта — это и есть переправа. Ранее «Фонтанка» писала, что все строительство моста оценили в 50 млрд рублей, разбив на неравные этапы в 47 млрд рублей и 3 млрд рублей; объявленный конкурс относится ко второму, он включает подготовку территории и разработку рабочей документации в 2024–2026 годах.
Напомним, 24 декабря на Перевозной набережной установили закладной камень в месте строительства Большого Смоленского моста. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть и где именно построят переправу. Подробнее о ней — здесь.