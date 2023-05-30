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    Оранжереи Таврического сада закрепились на историческом фундаменте. Проект реконструкции получил положительное заключение ГИКЭ

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    Проект реконструкции оранжерей Таврического сада получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), следует из документа от 18 мая. Экспертизу проводило ООО «ЛенСтройУправление» по заказу ООО «Олимпия Инжиниринг».

    Предстоящие работы не окажут влияния на находящиеся рядом объекты культурного наследия. Ограждение будет монтироваться без заглубления в грунт, а площадки для мусора, вспомогательные сооружения и инженерная техника будут располагаться на «существующем проезде с твердым покрытием», вокруг деревьев поставят защитные ограждения, при работах вблизи исторических фундаментов организуют археологическое наблюдение, говорится в заключении экспертов.

    Ранее в 2022 году проект получил отрицательное заключение после того, как в результате археологических раскопок были найдены фундаменты оранжерей конца XVIII — начала XX века, обладающие признаками объектов культурного наследия. В 2023 году комитет по охране памятников решил сократить границы выявленного памятника.

    Напомним, правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада в начале 2021 года. Заброшенные теплицы должны были превратиться в культурно-досуговое пространство не позднее 1 июля 2025 года, но затем инвестор пообещал сдать объект уже в 2024 году. Объем инвестиций составит не менее 700 млн рублей.

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    ОранжереяРеконструкцияИсторические зданияИсторико-культурное наследие
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