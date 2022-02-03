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ВТБ построит новый корпус больницы Боткина в Колпино за 30 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали дорожную карту по строительству южной площадки инфекционной больницы имени Боткина. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 3 февраля.

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Стационар, рассчитанный на 770 коек, разместится в Колпино на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова. Больничный комплекс планируется построить на основе концессионного соглашения.

Соглашение о намерениях между ВТБ и правительством Северной столицы о строительстве нового корпуса больницы было подписано на петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Размер инвестиций оценивался в 30 млрд рублей.

Изначально новый корпус должен был появиться на Бухарестской, но стройку заморозили. Впоследствии участок для больницы, которая оказалась на острие борьбы с ковидом, искали в Шушарах и Пушкине, нашли в Колпино.

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Комментарии (16)

X-кот
-А за 50 лярдов сможете?
-ну... смогу
-А за 100?
- Тут, барин, помощник будет нужен...
The Razmus
Вот только в "замороженную" стройку на Бухарестской, проект которой "забыли" согласовать с Боткинской уже вбухано 770 млн.
266118200
Трудно поверить в такую чудовищную цену, ибо за ту же цену можно построить 30 больших школ по 1000 мест в каждой. Почему нет конкурентного конкурса, которые полагаются в таких процедурах?
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