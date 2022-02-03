ВТБ построит новый корпус больницы Боткина в Колпино за 30 млрд рублей

Стационар, рассчитанный на 770 коек, разместится в Колпино на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова. Больничный комплекс планируется построить на основе концессионного соглашения.



Соглашение о намерениях между ВТБ и правительством Северной столицы о строительстве нового корпуса больницы было подписано на петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Размер инвестиций оценивался в 30 млрд рублей.



Изначально новый корпус должен был появиться на Бухарестской, но стройку заморозили. Впоследствии участок для больницы, которая оказалась на острие борьбы с ковидом, искали в Шушарах и Пушкине, нашли в Колпино.

