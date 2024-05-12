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    Тринадцатый погибший извлечён из-под завалов в Белгороде

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    Фото: губернатор Вячеслав Гладков
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    Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тринадцатого погибшего, сообщает вечером 12 мая МЧС.

    На месте работ установлено специальное освещение.

    По данным РИА Новости, Папа Франциск выразил глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.

    12 мая около полудня в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажного дома на улице Щорса, а затем и чердачный этаж с крышей. Травмы получили 20 человек, в том числе двое детей и трое спасателей. Младенца с ожогами и баротравмой готовят к транспортировке в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Фото: губернатор Вячеслав Гладков

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