Тринадцатый погибший извлечён из-под завалов в Белгороде

Спасатели достали из-под завалов в Белгороде тринадцатого погибшего, сообщает вечером 12 мая МЧС.
На месте работ установлено специальное освещение.
По данным РИА Новости, Папа Франциск выразил глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.
12 мая около полудня в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажного дома на улице Щорса, а затем и чердачный этаж с крышей. Травмы получили 20 человек, в том числе двое детей и трое спасателей. Младенца с ожогами и баротравмой готовят к транспортировке в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.