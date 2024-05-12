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    Двух детей и взрослого достали из-под завалов в Белгороде. Жертв уже 11

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    Из-под завалов полуразрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших. Двое из них — дети, сообщает МЧС.

    В общей сложности уже извлечены тела 11 человек.

    Новость дополняется.

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