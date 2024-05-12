Двух детей и взрослого достали из-под завалов в Белгороде. Жертв уже 11

Из-под завалов полуразрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших. Двое из них — дети, сообщает МЧС.
В общей сложности уже извлечены тела 11 человек.
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Из-под завалов полуразрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших. Двое из них — дети, сообщает МЧС.
В общей сложности уже извлечены тела 11 человек.
Новость дополняется.
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