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    Новая атака на Белгород: много погибших и раненых

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    В результате вечерней атаки на Белгород, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка, и пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    «К большому горю, погибли трое мирных жителей — девочка 17-ти лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм», — рассказал Гладков.

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    По предварительной информации, два мужчины и женщина получили осколочные ранения и доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин (один с контузией, второй с рассечением) после получения необходимой медпомощи отправлены домой на амбулаторное лечение.

    Новость дополняется.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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