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«Кировский завод» потерял металлургический экспорт из-за европейских санкций, но не откажется от инвестпроекта по модернизации

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«Кировский завод» лишился экспорта металлургической продукции в Европу из-за антироссийских санкций. Об этом 30 марта рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор предприятия Георгий Семененко.

«У нас есть металлургическое подразделение, которое экспортировало продукцию в европейские страны. Это прекратилось в один день», — сказал он. Сейчас, по словам топ-менеджера, «Кировский завод» «перебалансирует» бизнес-модель.

Производство тракторов пока чувствует себя стабильно. «По «Петербургскому тракторному заводу» в марте-апреле мы четко видим, что вырастем относительно того же периода прошлого года на 20%», — отметил Семененко. По его словам, «производство в штуках будет либо рекордным, либо близким к рекордному».

Сейчас 60% добавленной стоимости трактора производится на территории «Кировского завода», 90% компонентов от российских поставщиков. «Задача — развитие и углубление цепочки добавленной стоимости», — прокомментировал Георгий Семененко. Помимо России, Казахстана и Белоруссии, тракторы «Кировец» поставляются в Африку и арабские страны.

«Кировский завод» сохраняет план по модернизации производства, но не исключает, что ранее заявленная сумма инвестиций в 22 млрд рублей может вырасти. «Будут ли они изменяться? Безусловно будут», — сказал он. Однако размер индексации будет зависеть от того, сохранится ли доступ к европейским технологиям или же компания сможет работать только с Юго-Восточной Азией.

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Комментарии (3)

07A
В очередь стоят за нашими, русскими тракторами!
Главный спец по технике консервации
"Сейчас 60% добавленной стоимости трактора производится на территории «Кировского завода»" - это прекрасно, что добавленная стоимость успешно импортозамещена.
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