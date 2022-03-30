«Кировский завод» потерял металлургический экспорт из-за европейских санкций, но не откажется от инвестпроекта по модернизации

«Кировский завод» лишился экспорта металлургической продукции в Европу из-за антироссийских санкций. Об этом 30 марта рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор предприятия Георгий Семененко.



«У нас есть металлургическое подразделение, которое экспортировало продукцию в европейские страны. Это прекратилось в один день», — сказал он. Сейчас, по словам топ-менеджера, «Кировский завод» «перебалансирует» бизнес-модель.



Производство тракторов пока чувствует себя стабильно. «По «Петербургскому тракторному заводу» в марте-апреле мы четко видим, что вырастем относительно того же периода прошлого года на 20%», — отметил Семененко. По его словам, «производство в штуках будет либо рекордным, либо близким к рекордному».

