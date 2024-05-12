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    Крошик и Шлиссик переехали. Смотрите, как выглядит их «дача»

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    Петербургские нерпы Крошик и Шлиссик «переехали на дачу», причиной стал «наплыв новых постояльцев» в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщают 12 мая в соцсетях Фонда друзей балтийской нерпы.

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    Бассейн представляет собой башню с круговым обзором. Крошику и Шлиссику понравилось там, они могут сквозь щели следить за тем, что происходит на территории.

    «За этот комфортабельный бассейн мы благодарим Управление ветеринарии Санкт-Петербурга. Этот бассейн как раз и планировался на случай большего количества животных в центре», - отмечают в фонде.

    В первые майские праздники был поставлен рекорд по количеству одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей, и все — в тяжелом состоянии. За вчерашний день прибавились трое новых пациентов.

    Фото: Спасение тюленей 699-23-99
    Фото: Спасение тюленей 699-23-99

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    НерпыКрошикШлиссикФонд друзей балтийской нерпыЖивотныеПрирода
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