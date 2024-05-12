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    Участник двух олимпиад погиб в ДТП

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    Российский триатлонист Игорь Сысоев 12 мая погиб в возрасте 43 лет в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию триатлона России.

    По данным регионального ГУ МВД, около 10:30 на дороге Новороссийск — Керчь 43-летний водитель китайского автомобиля Voyah выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Sitrak под управлением 27-летнего мужчины. Водитель Voyah скончался до приезда скорой медицинской помощи, а 22-летняя пассажирка была госпитализирована.

    Игорь Сысоев участвовал в двух олимпийских играх. В 2004 году он занял пятнадцатое место, в 2008-м — девятое. Свой лучший результат он показал на чемпионате мира в 2004 году — пятое место. В 2017–2020 годах был главным тренером сборной России по триатлону.

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