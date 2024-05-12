Участник двух олимпиад погиб в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев 12 мая погиб в возрасте 43 лет в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию триатлона России.



По данным регионального ГУ МВД , около 10:30 на дороге Новороссийск — Керчь 43-летний водитель китайского автомобиля Voyah выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Sitrak под управлением 27-летнего мужчины. Водитель Voyah скончался до приезда скорой медицинской помощи, а 22-летняя пассажирка была госпитализирована.

