Участник двух олимпиад погиб в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев 12 мая погиб в возрасте
По данным регионального
Игорь Сысоев участвовал в двух олимпийских играх. В 2004 году он занял пятнадцатое место, в
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Российский триатлонист Игорь Сысоев 12 мая погиб в возрасте
По данным регионального
Игорь Сысоев участвовал в двух олимпийских играх. В 2004 году он занял пятнадцатое место, в
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