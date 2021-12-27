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Проект трамвая до Славянки прошел общественные обсуждения

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В Петербурге прошли общественные обсуждения проекта планировки для трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Вспомнили про гаражи и торговые центры.

Заключение о результатах слушаний опубликовано 27 декабря. Помимо общих высказываний о нужности или ненужности этой линии для южной части города, зафиксированы несколько обращений от владельцев гаражей, по территории которых пройдет стройка.

Кроме того, ООО «ТехноПаркСпорт» заявило, что на углу Школьной улицы и Новгородского проспекта строит торговый центр, где будут предоставлены социально значимые услуги; красные линии проекта планировки идут по участку строительства. В ответах говорится, что реализация линейного объекта невозможна без того, чтобы затрагивать землю, обремененную правами третьих лиц. Для этого в законе содержится процедура изъятия участков и выплаты компенсации их владельцам.

Тем, кто живет в окрестных домах и опасается вибрации и шума, организатор обсуждений заявил, что вопросы защиты от этого будут решены на этапе проектирования.

По расчетам концессионера ООО «Балтнедвижсервиса», трамвай позволит экономить в поездке из Славянки к станции «Купчино» 22,5 минуты. Линию планируется создать за 5 лет, при длине в 21 км на ней будет 24 остановки. Пассажиров будут возить 22 трамвая, способных развивать скорость до 60 км/ч. В часы пик интервал движения должен составлять 5 минут. За весь период эксплуатации трамвай «Славянка» перевезет не меньше 260 млн человек.

Начало строительных работ запланировано на 2022 год, закончить предполагается в 2024-м. Общий объем инвестиций — свыше 25 млрд рублей. Подробнее о концессионном соглашении — здесь.

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