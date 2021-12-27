Проект трамвая до Славянки прошел общественные обсуждения

В Петербурге прошли общественные обсуждения проекта планировки для трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Вспомнили про гаражи и торговые центры.



Заключение о результатах слушаний опубликовано 27 декабря. Помимо общих высказываний о нужности или ненужности этой линии для южной части города, зафиксированы несколько обращений от владельцев гаражей, по территории которых пройдет стройка.



Кроме того, ООО «ТехноПаркСпорт» заявило, что на углу Школьной улицы и Новгородского проспекта строит торговый центр, где будут предоставлены социально значимые услуги; красные линии проекта планировки идут по участку строительства. В ответах говорится, что реализация линейного объекта невозможна без того, чтобы затрагивать землю, обремененную правами третьих лиц. Для этого в законе содержится процедура изъятия участков и выплаты компенсации их владельцам.

