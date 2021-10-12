Трамвай до Славянки сэкономит пассажирам 22,5 минуты в день, или 11 дней в году

Результаты работы представил на форуме «Общественный транспорт — 2021» глава компании «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов: «Мы полностью выполнили все необходимые инженерные изыскания, согласовали с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга положение трассы, составили перечень инженерных коммуникаций, попадающих в границы проектирования. С учетом комплексного развития территорий были смоделированы транспортные и пассажирские потоки, разработан проект планировки территории прохождения трамвайной линии». По его словам, проект планировки территории трассы будущего трамвая передан в Правительство Санкт-Петербурга еще весной. Теперь документ, определяющий трассировку и размещение остановочных пунктов, конечных станций и депо, должен пройти процедуру общественных слушаний. Концессионер готов выйти на них, как только городом будет назначена дата, отметили в компании.

Компания «БалтНедвижСервис» (консорциум Группы «АБЗ-1» и Газпромбанка» представила свежие результаты расчетов для технической документации по проекту трамвая от новостроек Славянки до станции метро «Купчино». Ожидается, что ежедневно можно будет сэкономить в поездке 22,5 минуты, а сам трамвай дополнительно принесет бюджету 27 млрд рублей.

Дмитрий Панкратов рассказал, что трамвай выбран как вид транспорта, который может гибко реагировать на запросы жителей. Линию трамвая «Купчино — Шушары — Славянка» планируется создать за 5 лет, при длине в 21 км на ней будет 24 остановки. Пассажиров будут возить 22 современных комфортабельных трамвая, способных развивать скорость до 60 км/час, В часы пик интервал движения должен составлять 5 минут. При этом в часы пик трамвай, согласно расчетам, довезет жителей в 2 раза быстрее автобуса и почти в 2 раза быстрее автомобиля.

За весь период эксплуатации трамвай «Славянка» перевезет не меньше 260 млн человек. В результате реализации проекта в федеральный и городской бюджеты будет перечислено до 27 млрд рублей налоговых платежей, 17 из них поступят в бюджет города, отметил Дмитрий Панкратов.

По планам строительные работы должны начаться в середине 2022 года. Как только город утвердит проект планировки территории и предоставит землю, финансирующие организации откроют кредитные линии для строительства инженерных сооружений, прокладки путей и закупки подвижного состава. Строительство должно быть завершено до конца 2024 года.