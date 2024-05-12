«Мы его радостно встречали — кормилец пришёл». Друзья — о погибшем в ДТП на Поцелуевом мосту атлете

Фото: предоставлено друзьями погибшего Поделиться Поделиться





Близкие погибшего в ДТП на Мойке молодого атлета Абдулмуталиба рассказали, как искали друга и каким он был.

Шестого человека из списка погибших в страшном ДТП, когда автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, опознали родные.

Абдулмуталибу совсем недавно исполнилось 26 лет, для своих он — Миша или Микаэль. Семья несколько лет назад переехала в Петербург. У него есть брат, две сестры и мама. Отец умер около двух лет назад. Миша 10 мая не вернулся домой, а его телефон оказался выключен. В ночь на 11 мая с его друзьями по спортивному залу связалась его девушка Юлия. Родные спортсмена сошлись во мнении — на Мишу это не похоже. Сверили переписки с другом: последние сообщения остались непрочитанными, а в сети Миша был в 12.50.



«Он ответственный, и всегда сообщал мне, если садится телефон... В этот раз интуиция подсказывает — что-то произошло. Он в это время должен был ехать с «Севкабель Порта», вероятнее всего, на этом лазурном автобусе», — рассказала Юлия. Полных данных о пострадавших в ДТП на Мойке друзья и девушка не нашли, и поехали на поиски. Сначала Юлия объездила несколько медучреждений — безуспешно. Потом друзья приняли решение начать с худшего: вместе с девушкой и документами друзья поехали на опознание. Исключить худшее не удалось, он оказался в числе неопознанных пострадавших в ДТП, рассказывают его близкие.

Фото: предоставлено друзьями погибшего Поделиться Поделиться





Миша родом из Таджикистана, когда он поселился в Петербурге, друзья никогда не интересовались. По данным «Фонтанки», атлет переехал в Петербург не позднее 2018 года. Совсем недавно, в конце марта, мужчина отметил свое 26-летие. Спорт был и хобби, и стилем жизни мужчины. Друзья рассказывают, что Микаэль много лет уделил вольной борьбе, получил звание мастера спорта. В последние годы активно занимался только в тренажёрном зале. По словам близких, Миша стремился максимально улучшить физическое состояние. Был очень выносливым, сильным, добрым, общительным и харизматичным. Его фигуре, а также стремлению и упёртости в достижении поставленных целей могли позавидовать многие в зале, и даже действующие спортсмены. В зале он проводил по 3–4 часа в день, бывало по 5 раз в неделю.

«Более трех лет назад состоялось наше первое общение. Редко встретишь человека, который так сразу располагает. Он всегда приходил с полной сумкой бананов, яблок. Мы его радостно встречали — кормилец пришёл. Всех накормит, с каждым поговорит, всегда позитивный и счастливый. А ещё вокруг его тренажёра не найти свободных больших дисков, потому что он все веса быстренько нацепил себе», — рассказал его друг Денис. По его слвоам, Миша был низкого роста, но сколько же в нем было сил и выносливости. «Это результат огромной работы над собой. Он всегда знал, что делал. Благодаря его открытому сердцу, мы узнали друг друга еще больше, наша компания увеличилась. Всегда было приятно, хлопнуть руками и обняться с ним. Такой ритуал приветствия был лишь в нашем узком кругу. Нам будет его очень не хватать», — добавил Денис.

«Миша был добрым, отзывчивым, всегда предлагал помощь, всегда был готов прийти помочь, очень открытый человек, никогда ни в чём не отказывал, был настоящим огнём в прямом смысле этого слова, потому что мог зажечь всех нас своим присутствием и настроем», — вспоминает Антон. Он познакомился с компанией из спортзала благодаря Мише. Олеся, его подруга, вспоминает, что Миша был практически первым, с кем девушка начала общаться в зале. «Помню наш первый разговор, он рассказывал о питании, о технике, потом начал помогать в зале, показывал и рассказывал все. Всегда называл девочек «булками», мне всегда это нравилось, мне кажется, он так выражал свою любовь», — рассказывает она.

Олеся тоже вспоминает про сумку «с самыми вкусными батончиками и бананами», без которой Микаэль не приходил в зал и со всеми делился. «С ним можно было поговорить обо всем и ни о чем. Всегда поддерживал и приободрял словом, шутками. Его щедрость, отзывчивость и доброта в самом сердце. Мне будет его очень не хватать», — говорит девушка.

Когда в зал начала ходить Елена, она была не знакома с Мишей, но все вокруг только и говорили, что есть такой — сильный, спортивный. «Я спрашивала — кто он, покажите, кто же большой вес жмёт при низком росте? Я хочу поучиться у него. Почему-то сначала не совпадали тренировки. Но позже состоялась встреча, знакомство. Общение закрутилось очень легко и быстро. Его щедрость, забота о каждом из нас. Приходил с сумкой бананов, для себя, для нас, я никогда не забуду это», — вспоминает девушка. Она добавила, что он готов был кормить всех, подстраховать на тяжёлом упражнении, поговорить на любую тему, пошутить, посоветовать.

«Искренне рада, что такой человек был в нашем окружении. Сильно грустно что очень мало продлилась наша дружба. Молодой совсем, это страшно и очень обидно. Больно осознавать что в ДТП попал такой сильный человек и не смог выбраться. Мы были знакомы около 1,5 лет, но я никогда не забуду его искреннее и доброе сердце», — добавила девушка.

Еще шесть его друзей — Александр, Алексей, Руслан, Екатерина, Андрей и Виктория прислали «Фонтанке» общий рассказ о погибшем: «Он очень вкусно умел готовить, успешно справлялся с работой, учёбой и тренировками. Всегда был готов прийти на помощь. В плохом настроении мы никогда его не видели. Разделяем боль утраты родных вместе с ними. Светлая память замечательному другу, спортсмену, сыну, брату. Скорбим». Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»