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    Чем Катюша похожа на папу, показывают в Московском зоопарке

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    Бесхлопотные будни любимицы Катюши продолжает показывать директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    12 мая она сравнила малышку с её папой Жуи. Они ходит и живут в разных вольерах, но сходство есть, и не только внешнее. «Ловкость и смелость у Катюши от Жуи», - пишет Светлана Акулова.

    Сейчас Катюша уже выходит из своего вольера, даже показывается посетителям, и активно играет.

    Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у пары Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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