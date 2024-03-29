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    Уедет в Китай. В московском зоопарке рассказали о будущем панды Катюши

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    Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, как планируется, примерно в четыре года уедет в Китай — возможно, уже там ей будут искать жениха. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

    «Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — рассказали в пресс-службе.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов. В начале марта, когда она стала заходить во взрослый вольер и знакомиться с посетителями зоопарка, она весила 16,5 килограмма, её рост составлял 100 см.

    Детеныш Диндин и Жуи появился на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения потомства большой панды в России. После Нового года малышке выбрали имя.

    Сейчас популяция больших панд в мире выросла почти до 2,6 тысячи особей, из них около 1,9 тысячи живут в дикой природе. Все панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия.

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