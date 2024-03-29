Уедет в Китай. В московском зоопарке рассказали о будущем панды Катюши

Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, как планируется, примерно в четыре года уедет в Китай — возможно, уже там ей будут искать жениха. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
«Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов. В начале марта, когда она стала заходить во взрослый вольер и знакомиться с посетителями зоопарка, она весила
Детеныш Диндин и Жуи появился на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения потомства большой панды в России. После Нового года малышке выбрали имя.
Сейчас популяция больших панд в мире выросла почти до