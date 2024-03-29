Уедет в Китай. В московском зоопарке рассказали о будущем панды Катюши

Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, как планируется, примерно в четыре года уедет в Китай — возможно, уже там ей будут искать жениха. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.



«Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — рассказали в пресс-службе.

