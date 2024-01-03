Катюша, дочь Жуи и Диндин. В Московском зоопарке выбрали имя для первой русской панды

Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, сообщил третьего января мэр Москвы Сергей Собянин. В голосовании приняли участие более 380 тыс. человек.



Как написал столичный градоначальник, было предложено 10 имен, из них лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. С перевесом всего в шесть процентных пунктов — 29 % — победил вариант Катюша.



Сейчас Катюше четыре месяца. Вес — 8,67 кг, а длина тела с хвостиком — 79,5 см.

