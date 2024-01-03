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    Катюша, дочь Жуи и Диндин. В Московском зоопарке выбрали имя для первой русской панды

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    Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, сообщил третьего января мэр Москвы Сергей Собянин. В голосовании приняли участие более 380 тыс. человек.

    Как написал столичный градоначальник, было предложено 10 имен, из них лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. С перевесом всего в шесть процентных пунктов — 29 % — победил вариант Катюша.

    Сейчас Катюше четыре месяца. Вес — 8,67 кг, а длина тела с хвостиком — 79,5 см.

    Сергей Собянин. Личный блог

    Ранее «Фонтанка» показывала, как Катюша совершила первое купание, но веселье быстро прервала обеспокоенная мама-панда.

    Напомним, двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их познакомили друг с другом весной, и в итоге родилась малышка весом всего 150 граммов. Беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой и какая милая «жилетка» появилась у детеныша.

    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2 600 особей, около 1 900 из них живут в дикой природе.

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    Большая панда
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    Комментарии 6

    Гость03 Янв 2024 в 12:16
    Для российской панды.
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