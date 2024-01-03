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    Посмотрите, как малышка-панда впервые сама купается. Веселье прервала обеспокоенная мама

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    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк
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    Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает удивлять и умилять своих поклонников как в России, так и в других странах. На этот раз юная звезда Сети совершила первое купание, но веселье быстро прервала обеспокоенная мама-панда. Кадрами поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.

    «Новогодние купания», - подписала она серию фото и видео.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    На записи видно, как пандочка внимательно изучает металлическую чащу с водой, пробует содержимое на вкус, а затем уверенно забирается туда с «ногами». Судя по всему, температура воды оказалась малышке не по душе - намочив хвостик, она повисла на борту чащи, задрав задние лапки. Тут подбежала мама Диндин и вытащила из воды дите за шкирку.

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    Совсем недавно, 24 декабря, малышке-панде исполнилось 4 месяца. Пока животное передвигается по вольеру ползком, но уже активно учится ходить и показывает большие успехи. Сейчас пандочке выбирают имя, один из вариантов — Катюша.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк

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