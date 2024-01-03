Посмотрите, как малышка-панда впервые сама купается. Веселье прервала обеспокоенная мама

Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает удивлять и умилять своих поклонников как в России, так и в других странах. На этот раз юная звезда Сети совершила первое купание, но веселье быстро прервала обеспокоенная мама-панда. Кадрами поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.
«Новогодние купания», - подписала она серию фото и видео.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
Светлана Акулова / Московский зоопарк
На записи видно, как пандочка внимательно изучает металлическую чащу с водой, пробует содержимое на вкус, а затем уверенно забирается туда с «ногами». Судя по всему, температура воды оказалась малышке не по душе - намочив хвостик, она повисла на борту чащи, задрав задние лапки. Тут подбежала мама Диндин и вытащила из воды дите за шкирку.
Совсем недавно, 24 декабря, малышке-панде исполнилось 4 месяца. Пока животное передвигается по вольеру ползком, но уже активно учится ходить и показывает большие успехи. Сейчас пандочке выбирают имя, один из вариантов — Катюша.