Поели, помылись и сфотографировались как на открытку: будни московских панд попали на видео

Пандочка из Московского зоопарка, которой все еще не выбрали имя, вместе с мамой берет от этой жизни все. Новые кадры 21 декабря публикует Светлана Акулова, гендиректор зооучреждения.
В свежем бамбуке — он еще не по зубам малышки — проходит банный день. Мама Диндин помыла своего детеныша, накормила и принялась позировать сотрудникам.
«Любовная любовь. Мама ее вылизывает, малышка балуется», — прокомментировала Светлана Акулова.
Через три дня маленькой панде исполнится четыре месяца. Пока малышка передвигается по вольеру ползком. Кстати, полы в вольеры теплые, так что пандам комфортно. Сейчас пандочке выбирают имя, один из вариантов — Катюша.
А папа малышки Жуи в это время вовсю радуется зиме. В воспитании детеныша самец панды не участвует.
Все панды мира принадлежат Китаю, так что даже родившиеся в других странах через несколько лет уезжают туда. Жуи и Диндин тоже из Китая. Они приехали в Москву 29 апреля 2019 года спецрейсом из Пекина.