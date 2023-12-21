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    Поели, помылись и сфотографировались как на открытку: будни московских панд попали на видео

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    Пандочка из Московского зоопарка, которой все еще не выбрали имя, вместе с мамой берет от этой жизни все. Новые кадры 21 декабря публикует Светлана Акулова, гендиректор зооучреждения.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    В свежем бамбуке — он еще не по зубам малышки — проходит банный день. Мама Диндин помыла своего детеныша, накормила и принялась позировать сотрудникам.

    «Любовная любовь. Мама ее вылизывает, малышка балуется», — прокомментировала Светлана Акулова.

    Через три дня маленькой панде исполнится четыре месяца. Пока малышка передвигается по вольеру ползком. Кстати, полы в вольеры теплые, так что пандам комфортно. Сейчас пандочке выбирают имя, один из вариантов — Катюша.

    А папа малышки Жуи в это время вовсю радуется зиме. В воспитании детеныша самец панды не участвует.

    Все панды мира принадлежат Китаю, так что даже родившиеся в других странах через несколько лет уезжают туда. Жуи и Диндин тоже из Китая. Они приехали в Москву 29 апреля 2019 года спецрейсом из Пекина.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова


    Маленькая панда появилась на свет в конце августа в Московском зоопарке — впервые в России. Родители — панды Жуи и Диндин. В конце сентября стало известно, что детеныш — это самка. В свои три месяца она весила почти 6 килограммов, у нее прорезались зубки. Сейчас ей выбирают имя, вы можете проголосовать за понравившийся вам вариант на портале «Активный гражданин».

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