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    Собянин показал московскую панду размером с переспелый кабачок

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    9 комментариев

    Мэр Москвы Сергей Собянин показал 24 сентября панду, родившуюся в столичном зоопарке. В воскресенье малышу исполнился месяц, а накануне зоологи пришли к выводу, что это девочка. И мама, и ее дочь чувствуют себя превосходно.

    Сейчас малышка весит 1288 граммов, а размером она с большой кабачок — 36,8 см. Специалисты говорят, что детеныш развивается правильно и хорошо набирает вес. Маленькую панду регулярно осматривают в специальном инкубаторе.

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    «В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детеныш подрос, у нее появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает», — написал Собянин.

    Двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их познакомили друг с другом весной, и в итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой и какая милая «жилетка» появилась у детеныша.

    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе.

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    Комментарии 9

    _MN_24 Сен 2023 в 17:35
    Мишку просто необходимо назвать Машей - в России родилась)))
    +0−0
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 17:12
    Неужто к этому сам Собянин руку приложил ?! :)))))
    +1−0
    26504799124 Сен 2023 в 16:36
    Не…это недозрелая тыква минимум.
    +0−0
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