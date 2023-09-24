Собянин показал московскую панду размером с переспелый кабачок

Мэр Москвы Сергей Собянин показал 24 сентября панду, родившуюся в столичном зоопарке. В воскресенье малышу исполнился месяц, а накануне зоологи пришли к выводу, что это девочка. И мама, и ее дочь чувствуют себя превосходно.
Сейчас малышка весит
«В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детеныш подрос, у нее появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает», — написал Собянин.
Двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь