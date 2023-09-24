Собянин показал московскую панду размером с переспелый кабачок

Мэр Москвы Сергей Собянин показал 24 сентября панду, родившуюся в столичном зоопарке. В воскресенье малышу исполнился месяц, а накануне зоологи пришли к выводу, что это девочка. И мама, и ее дочь чувствуют себя превосходно.



Сейчас малышка весит 1288 граммов , а размером она с большой кабачок — 36,8 см . Специалисты говорят, что детеныш развивается правильно и хорошо набирает вес. Маленькую панду регулярно осматривают в специальном инкубаторе.