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    Маленькая панда в Московском зоопарке стала интересоваться внешним миром

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    С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что его мама Диндин отдохнула после родов и чувствует себя все уверенней. Об этом 6 сентября рассказывает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Малыш тоже становится более уверенным. У него совершенствуется терморегуляция, и он уже не так сильно привязан к маме в плане обогрева, как после рождения. Теперь он больше интересуется внешним миром и всё чаще выглядывает наружу.

    Двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их познакомили друг с другом весной, и в итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой, и какая милая «жилетка» появилась у детёныша.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова

    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе.

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    Комментарии 8

    Гость06 Сен 2023 в 09:57
    и че?
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