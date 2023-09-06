Маленькая панда в Московском зоопарке стала интересоваться внешним миром

С каждым днем малыша панды все проще увидеть, потому что его мама Диндин отдохнула после родов и чувствует себя все уверенней. Об этом 6 сентября рассказывает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Малыш тоже становится более уверенным. У него совершенствуется терморегуляция, и он уже не так сильно привязан к маме в плане обогрева, как после рождения. Теперь он больше интересуется внешним миром и всё чаще выглядывает наружу.
Двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их познакомили друг с другом весной, и в итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой, и какая милая «жилетка» появилась у детёныша.