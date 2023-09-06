Родился в жилетке. У первой русской панды проявился окрас

Весь в мать! Это о первом в России детеныше большой панды, который подрастает в Московском зоопарке.

Малышу всего несколько дней, но он уже очень популярен, хоть и не знает об этом. О рождении маленькой большой панды в столице 30 августа сообщил лично мэр Москвы Сергей Собянин.

«Фонтанка» уже знакомила читателей со всем пятнистым семейством.