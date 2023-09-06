Родился в жилетке. У первой русской панды проявился окрас

Весь в мать! Это о первом в России детеныше большой панды, который подрастает в Московском зоопарке.
Малышу всего несколько дней, но он уже очень популярен, хоть и не знает об этом. О рождении маленькой большой панды в столице 30 августа сообщил лично мэр Москвы Сергей Собянин.
«Фонтанка» уже знакомила читателей со всем пятнистым семейством.
А 5 сентября директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале рассказала, что у малыша начал проступать характерный окрас. Раньше детеныш был чисто розовый, а теперь всё заметнее проступает «жилетка» — совсем как у мамы Диндин.
Напомним, двух больших панд — самца Жуи и самочку Диндин — передали в Московский зоопарк из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их счастливому браку предшествовал долгий период сватовства и планирования семьи. Так, беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд.