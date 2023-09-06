    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, ю-з

    758мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.54eur104.9

    Родился в жилетке. У первой русской панды проявился окрас

    490
    2 комментария

    Весь в мать! Это о первом в России детеныше большой панды, который подрастает в Московском зоопарке.

    Малышу всего несколько дней, но он уже очень популярен, хоть и не знает об этом. О рождении маленькой большой панды в столице 30 августа сообщил лично мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Фонтанка» уже знакомила читателей со всем пятнистым семейством.

    ПоделитьсяПоделиться

    А 5 сентября директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале рассказала, что у малыша начал проступать характерный окрас. Раньше детеныш был чисто розовый, а теперь всё заметнее проступает «жилетка» — совсем как у мамы Диндин.

    Светлана Акулова, Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Напомним, двух больших панд — самца Жуи и самочку Диндин — передали в Московский зоопарк из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их счастливому браку предшествовал долгий период сватовства и планирования семьи. Так, беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд.

    Фото: Светлана Акулова, Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПандаБольшая пандаМосковский зоопарк
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close