Важный этап. Малышка-панда в Московском зоопарке начала ползать

Маленькая панда из Московского зоопарка начала активно передвигаться по вольеру — она научилась ползать. Зоологи отмечают, что она правильно сгибает задние лапы и опирается на них.

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», — рассказывает 1 декабря директор зоопарка Светлана Акулова.

В вольере устроено тёплое покрытие пола, чтобы пандам было комфортно. Это специальный наливной пол, он экологичный, его легко чистить и дезинфицировать.



«Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», — отмечает Светлана Акулова.

