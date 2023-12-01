    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    751мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.58eur96.88

    Важный этап. Малышка-панда в Московском зоопарке начала ползать

    7507
    11 комментариев

    Маленькая панда из Московского зоопарка начала активно передвигаться по вольеру — она научилась ползать. Зоологи отмечают, что она правильно сгибает задние лапы и опирается на них.

    Московский зоопарк

    «Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», — рассказывает 1 декабря директор зоопарка Светлана Акулова.

    В вольере устроено тёплое покрытие пола, чтобы пандам было комфортно. Это специальный наливной пол, он экологичный, его легко чистить и дезинфицировать.

    «Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», — отмечает Светлана Акулова.

    Детеныш панды родился в конце августа. Это уникальное событие и первый случай для России. Родители малышки — панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая. В конце сентября стало известно, что детеныш — это самка. В свои три месяца она весит почти 6 килограммов, у нее прорезались зубки. Она уже начинает познавать мир и понимать, когда мамы Диндин нет рядом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПандаМосковский зоопаркЖивотныеПанды
    ЛАЙК25
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость01 Дек 2023 в 12:40
    Она поплыла
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close