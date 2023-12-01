Важный этап. Малышка-панда в Московском зоопарке начала ползать

Маленькая панда из Московского зоопарка начала активно передвигаться по вольеру — она научилась ползать. Зоологи отмечают, что она правильно сгибает задние лапы и опирается на них.
Московский зоопарк
«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», — рассказывает 1 декабря директор зоопарка Светлана Акулова.
В вольере устроено тёплое покрытие пола, чтобы пандам было комфортно. Это специальный наливной пол, он экологичный, его легко чистить и дезинфицировать.
«Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», — отмечает Светлана Акулова.
Детеныш панды родился в конце августа. Это уникальное событие и первый случай для России. Родители малышки — панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая. В конце сентября стало известно, что детеныш — это самка. В свои три месяца она весит почти 6 килограммов, у нее прорезались зубки. Она уже начинает познавать мир и понимать, когда мамы Диндин нет рядом.