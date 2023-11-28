У пандочки из Московского зоопарка вылезли первые молочные клыки

Первые зубки прорезались у трехмесячной панды из Московского зоопарка. Их обнаружили зоологи во время очередного осмотра. Зубы вылезли вовремя, согласно всем нормам роста и развития панд, отметили во вторник, 28 ноября, в учреждении.
В зоопарке также рассказали, что первые зубы малышки — это два нижних клыка. Скоро панда сможет попробовать взрослую пищу, которой питается ее мама. Это бамбук и овощи. К полутора годам молочные зубы выпадут, а на их месте вырастут взрослые.
В свои три месяца панда из Московского зоопарка весит почти 6 килограммов. Она уже начинает познавать мир и понимать, когда мамы Диндин нет рядом. За ростом крохи следит вся страна, ведь это первая родившаяся в России панда.