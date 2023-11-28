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    У пандочки из Московского зоопарка вылезли первые молочные клыки

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    5 комментариев

    Первые зубки прорезались у трехмесячной панды из Московского зоопарка. Их обнаружили зоологи во время очередного осмотра. Зубы вылезли вовремя, согласно всем нормам роста и развития панд, отметили во вторник, 28 ноября, в учреждении.

    Московский зоопарк

    В зоопарке также рассказали, что первые зубы малышки — это два нижних клыка. Скоро панда сможет попробовать взрослую пищу, которой питается ее мама. Это бамбук и овощи. К полутора годам молочные зубы выпадут, а на их месте вырастут взрослые.

    В свои три месяца панда из Московского зоопарка весит почти 6 килограммов. Она уже начинает познавать мир и понимать, когда мамы Диндин нет рядом. За ростом крохи следит вся страна, ведь это первая родившаяся в России панда.

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    Комментарии 5

    Гость28 Ноя 2023 в 14:13
    Лапуля,🤗
    +3−0
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