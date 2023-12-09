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    Посмотрите, как малышка-панда борется с гравитацией. Ее упорству позавидует даже Рокки

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    Пандочка из Московского зоопарка показывает пример упорства и настойчивости. В лучших традициях спортивной драмы она падает, но снова поднимается.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Видео с попытками маленькой панды крепко стоять на ногах опубликовала в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова 9 декабря. Ролику хорошо подошла бы песня Eye of the Tiger из культового фильма «Рокки».

    На кадрах пандочка пытается встать на четыре лапы, перебирая ножками по скользкому полу. На секунду ей это даже удается, но потом она все равно падает. Тем не менее, это уже прогресс, говорят в зоопарке.

    24 ноября маленькой панде исполнилось 3 месяца. Пока малышка передвигается по вольеру ползком. В вольере обустроили теплое покрытие пола, чтобы пандам было комфортно. А недавно у пандочки прорезались первые молочные клыки. Сейчас панде уже выбирают имя.

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