«Аэрополис» не взлетел. Инвестпроект по развитию Пулково за 11 млрд рублей не состоится

Фото: Аэровокзал «Шоссейная» — Аэровокзал «Пулково-2» на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







О том, что история окончена, «Фонтанке» рассказали в городском комитете по инвестициям 3 ноября. «Проект «Аэрополис» не планируется к реализации. Стратегический статус проекту не присваивался. Ранее рассматриваемые концепции пересмотрены и не являются инвестиционно привлекательными», — сообщили в ведомстве. Создание «Аэрополиса» впервые было анонсировано в ходе Петербургского международного экономического форума 2016 года. Первоначально планировалось освоить 13,6 га рядом со зданием «Пулково-2», создав там площадку Особой экономической зоны. Инвестиции в проект оценивались в 6,3 млрд рублей, желание быть инвестором выражал банк ВТБ. Сроки назывались до 2020 года.



В 2018 году параметры проекта уточнили. Терминал «Пулково-2» было решено обновить и использовать для лоукостеров, а на соседних территориях возвести грузовые терминалы, центр по обслуживанию самолетов, а также торговые и офисные площади. Инвестиции выросли до 11,3 млрд рублей. Сроки сдвинули до 2031 года. В качестве инвесторов заявились АО «Грузовой терминал Пулково» (на тот момент основной акционер — «Банк Санкт-Петербург»), а также компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» («дочка» UTG aviation serviсes, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов). Предполагалось, что АО «Аэропорт Пулково», принадлежащее правительству Петербурга, возьмет на себя координацию проекта и добьется выделения участка.

В последний раз про «Аэрополис» публично вспоминали на полях ПМЭФ-2019. Флагманом была заявлена «дочка» UTG — UTG Maintenance & Engineering, которая рассчитывала осенью 2019 года получить статус стратегического инвестора. Через два года она собиралась построить центр технического обслуживания самолётов за 3 млрд рублей. Также в партнеры собирались подтянуть «Газпром» (индустриальный парк площадью 62 га) и ИТМО (IT-парк). Роль бывшего аэровокзала снова поменялась: теперь там намеревались создать бизнес-центр и торговый центр.



Источник «Фонтанки», принимавший участие в разработке проекта «Аэрополиса», подтвердил, что в изначально заявленном виде он уже не будет реализован. Инвесторы так и не зашли в проектную компанию ООО «Аэрополис». Ее единственным владельцем на данный момент остается АО «Аэропорт Пулково» (принадлежит городу).«Может быть, будут проекты на этой территории, но уже другие», — резюмировал он. Проект корректировки в планировку территории Пулково, запрошенный ООО «Аэрополис» на прошлой неделе, носит технический характер: для размещения вышки ОРВД (организации воздушного движения. — Прим. ред.) для действующей воздушной гавани.

Собеседники «Фонтанки» назвали несколько причин того, почему «Аэрополис» так и не взлетел. Один из них говорит, что изначально идея принадлежала вице-губернатору Олегу Маркову, который курировал в Смольном с 2012 по 2019 год вопросы туризма и внешних связей. После его ухода транспортно-туристический блок возглавил Максим Соколов. Но, по всей видимости, у него такая идея развития территорий возле аэропорта Пулково энтузиазма не вызвала.



Охладел к проекту и бизнес. Одним из главных интересантов считался Алексей Куимов, экс-глава Курортного района, который комментировал перспективы «Аэрополиса» на ПМЭФ-2019 в качестве спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова. В 2020 году близкие ему структуры выкупили у «Банка Санкт-Петербург» АО «Грузовой терминал Пулково» — одного из потенциальных инвесторов «Аэрополиса». Как сообщал «Коммерсантъ», до этого главным претендентом на покупку считался оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Через компанию «Тесис» Алексей Куимов владел 50% «Ю-Ти-Джи Пулково», дочерней структуры UTG Aviation Services, которая специализируется на техническом обслуживании самолетов. По данным СПАРК, в апреле 2021 года он уступил долю партнерам.

Сам Алексей Куимов сообщил «Фонтанке», что не имеет отношения ни к «Аэрополису», ни к «Грузовому терминалу Пулково». Директор «Ю-Ти-Джи Пулково» Дмитрий Тизин отказался от комментария, сославшись на занятость.

«Когда [потенциальные инвесторы] начали считать деньги, поняли, что бизнеса нет, хотя это могла бы быть красивая социальная история», — говорит собеседник «Фонтанки». А с началом пандемии всем возможным участникам проекта стало не до развития. «И у UTG, и у «Грузового терминала Пулково» было падение выручки и доходов. То же у «Аэрофлота» и «ВВСС», — пояснил он.



По словам другого источника, еще одна причина того, что территория не развивается — сложности с изменением параметров строительства вблизи аэропорта «Пулково», которые требуют в том числе согласования федеральными органами власти. При этом на участках отсутствует дорожная и инженерная инфраструктура — если город не готов взять ее на себя, инвестпроект рискует оказаться за гранью рентабельности.

Вероятно, решение властей о развитии данной территории тормозит и неопределенность со второй очередью аэропорта «Пулково». Ранее рассматривалось несколько вариантов. В одном из них планировалось использование в качестве терминала для лоукостеров здания «Пулково-2». Другими вариантами были достройка галерей нового терминала, а также снос старого здания «Пяти стаканов» и создание на его месте нового терминала. Пока известно, что инвестиции в проект составят более 40 млрд рублей. Но точного понимания, какой именно будет третья очередь, пока нет. Ясность может появиться до конца 2021 года.

По словам собеседника издания, близкого к городскому правительству, использование под эти цели здания «Пулково-2» выглядит наименее вероятным сценарием. «Трансферному пассажиру неудобно прилетать в один аэропорт и ехать в другой», — сказал он. При этом конкретных планов по перепрофилированию постройки нет. Сейчас её используют для приема бизнес-авиации.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»

