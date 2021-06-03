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В Петербурге появится новый завод по производству минеральных изоляционных материалов

Компания «ТехноНИКОЛЬ» вложит 7 млрд рублей в создание производства в Колпинском районе

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» к 2023 году построит завод по производству минеральных изоляционных материалов. Соглашение с правительством Петербурга было подписано 3 июня в ходе ПМЭФ-2021.

Предприятие появится на территории промышленной зоны в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Оно будет выпускать тепло- и звукоизоляцию для стен, кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок, а также материалы для сэндвич-панелей, технической изоляции и огнезащиты и субстраты для сельского хозяйства. Инвестиции в проект составят порядка 7 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AksenovYuriy
Не выдумывай это переработка песка, кварца и отработанных нефтепродуктов.
Далеко не самое грязное производство.
Если волнует экология есть тысячи в тысячу раз грязнее проблем и все у нас в Ленинградской. А народ хоть на работу рядом с домом пойдет, тем более что хуже Колпино сложнее район найти (зоны, криминал, и прочие прелести).
SU LUX INN
отвратительно! сейчас идет тренд к Отказу от производств, которые загрязняют природу, переход на ответственное Потребление, фермерские продукты! а Эти хотят отравлять Простой народ!
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