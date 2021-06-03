В Петербурге появится новый завод по производству минеральных изоляционных материалов

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» к 2023 году построит завод по производству минеральных изоляционных материалов. Соглашение с правительством Петербурга было подписано 3 июня в ходе ПМЭФ-2021.



Предприятие появится на территории промышленной зоны в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Оно будет выпускать тепло- и звукоизоляцию для стен, кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок, а также материалы для сэндвич-панелей, технической изоляции и огнезащиты и субстраты для сельского хозяйства. Инвестиции в проект составят порядка 7 млрд рублей.