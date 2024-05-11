«Слишком длинные» выходные. Почему мы чувствуем себя одиноко во время праздников

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Многие люди в тот или иной период жизни чувствовали себя одиноко в праздничные дни. Особенно в длинные выходные. «Фонтанка» поговорила с петербургскими психологами о том, с чем бывает связано ощущение одиночества — и что делать тем, кто считает это для себя проблемой.





Внутренние ловушки «Есть люди, которые действительно не могут отдыхать, потому что они комфортно себя чувствуют на работе, в коллективе, когда они заняты делом, и абсолютно не любят оставаться в одиночестве», — рассказывает психолог, преподаватель, супервизор Анастасия Красникова.



Если человеку трудно найти применение длинным выходным, если он чувствует себя без работы изолированно и одиноко, у этого может быть несколько причин.

Некоторые люди буквально живут одни, не в отношениях, не имеют близких друзей. Кто-то чувствует себя наедине с собой нормально и даже хорошо, а у других физическое одиночество обостряет внутренние переживания и проблемы. Есть праздники, которые принято отмечать вместе с семьей и близкими, и если многие вокруг так и делают, а у человека этой возможности нет, он может переживать в том числе из-за этого.



Ощущение одиночества может угнетать и тех, кто живет с партнером, родственниками и другими знакомыми людьми.

«Если есть неудовлетворенность отношениями в паре, непонимание, холодность — то, скорее всего, это усилится, когда люди окажутся наедине друг с другом. Порой человек подолгу остается в тех отношениях, которые его не устраивают», — рассказывает психолог, преподаватель Центра современной практической психологии «Форсайт» Мария Сениченкова.

Одна из самых распространенных причин — установки из детства. В семьях некоторых людей могут быть стойкие представления о том, что человек должен быть полезен, занят делом и бездельничать нельзя. Родители и другие родственники своим поведением это транслируют, и их ребенок, уже повзрослев, живет в той же рамке.



«Делу время — потехе час, деньги зарабатываются потом и кровью... Если не трудишься, то лоботряс и лентяй, и так далее. Бывают установки такие, что отдыхать просто нельзя, иначе ты плохой человек. В детстве родители могли не только внушать это, но и заставлять в неурочное время постоянно что-то делать. Например, переписываешь текст, и если совершил ошибку — страницу вырывают, заставляют писать снова», — говорит Анастасия Красникова.



Существует ли трудоголизм — вопрос, по которому у психологов нет общего ответа. Одни причисляют это к причинам, которые не дают человеку нормально отдохнуть, другие — нет.



«Если в этом контексте говорить про трудоголизм, то только как про способ избежать встречи с собой или со своими сложностями. Многие так живут годами и десятилетиями и так и не знакомятся со своей личностью», — рассуждает Мария Сениченкова.

А вот ее коллега сравнивает трудоголизм с тягой к алкоголю и курению. И эта зависимость сама по себе влияет на отношения с людьми.

«Кто-то справляется с тревогой, выпивая алкоголь, а кто-то — много работая. Зачастую у таких людей очень мало знакомых, мало друзей. Просто они не очень умеют состоять в близких отношениях — любых, не только романтических. И в праздничные дни трудоголики сталкиваются с тем, что остаются одни и не знают, чем заняться», — отмечает Анастасия Красникова.



Во время длинных выходных чувствуют себя хуже и те, кто просто недостаточно знает себя, свои желания, не понимают, чего ему хочется: куда пойти, с кем встретиться, что делать.

«В рабочие дни жизнь четко регламентирована, понятна и привычна, а в праздники появляется много свободы, и человеку приходится решать, как жить. Отсюда — тревожные состояния, грусть и тоска. Чтобы сбежать от себя самого, человек берется за все что угодно», — рассказывает Мария Сениченкова.

Он может пойти за любой компанией, которая его позвала: за родственниками — сажать картошку, за приятелями — пить пиво. Ни то, ни другое не плохо само по себе, но важно понять: что вам действительно нравится, а что лишь заполняет внутреннюю пустоту — отмечают психологи.



Если смотреть на ситуацию глобально, то главная внутренняя причина одиночества может быть в страхе.

«Среди страхов, которые приводят к изоляции и одиночеству, — как ни парадоксально, страх одиночества. А еще страхи отвержения, близости, осуждения. Ощущение неполноценности, негативный образ себя — всё то, что мешает поверить, что человека примут, полюбят и будут рядом. Влиять может и травматический опыт, опыт предыдущих отношений», — говорит Мария Сениченкова.



«Можно устроить свидание с собой» Безусловно, есть и много людей, которые отдыхают с удовольствием, чувствуют себя в праздники и выходные прекрасно. Есть среди них и те, кто наслаждается одиночеством.



Далеко не все могут позволить себе роскошь жить отдельно: многие живут сначала с родственниками, а потом с партнерами и супругами, или снимают жилье вместе с друзьями, единомышленниками, случайными знакомыми. В таком случае побыть одному удается нечасто.



«Когда ты один, ты можешь подумать о том, кто ты на самом деле, что тебе нравится, а что нет, — использовать это время во благо. Можно устроить свидание с собой: сходить в одиночку в кино, театр, ресторан — и это нормально. Так вы познаете себя и исследуете то, что вам нравится», — рассказывает Анастасия Красникова.



Как выйти из состояния одиночества

Что стоит сделать, если вы чувствуете себя одиноко и переживаете в выходные дни? Психологи сформулировали несколько рекомендаций.

Поговорите о своих чувствах с кем-то, кому доверяете. Это может быть друг или психолог. Если пока не хотите ни с кем разговаривать — почитайте о том, как выходят из состояния одиночества другие люди. Посмотрите на свою ситуацию и задумайтесь: вы переживаете, потому что вам некомфортно быть в одиночестве или потому что родственники, знакомые задают вопросы по этому поводу? Это социально навязанное ощущение — что что-то не так? Или ваше личное? Если поймете, что это из-за давления общества, разрешите себе быть одному. Исследуйте, что вам нравится. Учитесь отдыхать. Можно мысленно ставить оценку каждому способу провести свободное время. Прогулялись по парку, приняли ванну, пообщались с друзьями — это для вас на 5 баллов или на 1? Посмотрите на свою жизнь в целом и попробуйте понять: чего вы хотите от нее? Где и с кем хотелось бы жить? Что должно быть в вашей жизни? Что вам нравится в людях, а что отталкивает? Какой вы видите свою жизнь через несколько лет?