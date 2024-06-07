Реконструкция «Фрунзенской» рискует затянуться. Она уже закрыта, но сносить ее пока нельзя

Станция метро «Фрунзенская», закрытая на реконструкцию с 1 июня, пока неприкосновенна для строителей. В ней просят увидеть объект культурного наследия.
Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 7 июня, два дня назад в комитет поступило заявление о включении станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Работу по установлению историко-культурной ценности объекта комитет должен организовать в срок не более
«Заявление будет рассмотрено в установленный срок на заседании комиссии по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Решение комиссии будет оформлено распоряжением КГИОП», — добавили в КГИОП. Там также подчеркнули, что «несмотря на широкое освещение в СМИ вопроса реконструкции метро "Фрунзенская", заявление поступило после начала согласованных всеми заинтересованными сторонами работ».
«Фонтанка» задала вопрос о фактической остановке работ подрядчику по реконструкции «Фрунзенской» — АО «Дороги и мосты». Там переадресовали его заказчику — «Петербургскому метрополитену», «Фонтанка» рассчитывает на ответ от перевозчика.
Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию с 1 июня (как и «Удельную» на ремонт), изменив схему движения наземного транспорта. Первый этап реконструкции закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. Нынешний вестибюль был построен в 1961 году по типовому проекту