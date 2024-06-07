Реконструкция «Фрунзенской» рискует затянуться. Она уже закрыта, но сносить ее пока нельзя

Станция метро «Фрунзенская», закрытая на реконструкцию с 1 июня, пока неприкосновенна для строителей. В ней просят увидеть объект культурного наследия.



Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 7 июня, два дня назад в комитет поступило заявление о включении станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Работу по установлению историко-культурной ценности объекта комитет должен организовать в срок не более 90 дней . «Согласно Закону № 73-ФЗ , на период установления историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, снос такого объекта запрещается», — сообщили в комитете. Уведомительное письмо об этом метрополитену чиновники направили.





«Заявление будет рассмотрено в установленный срок на заседании комиссии по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Решение комиссии будет оформлено распоряжением КГИОП», — добавили в КГИОП. Там также подчеркнули, что «несмотря на широкое освещение в СМИ вопроса реконструкции метро "Фрунзенская", заявление поступило после начала согласованных всеми заинтересованными сторонами работ».