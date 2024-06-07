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    Реконструкция «Фрунзенской» рискует затянуться. Она уже закрыта, но сносить ее пока нельзя

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    6 комментариев

    Станция метро «Фрунзенская», закрытая на реконструкцию с 1 июня, пока неприкосновенна для строителей. В ней просят увидеть объект культурного наследия.

    Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 7 июня, два дня назад в комитет поступило заявление о включении станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Работу по установлению историко-культурной ценности объекта комитет должен организовать в срок не более 90 дней. «Согласно Закону № 73-ФЗ, на период установления историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, снос такого объекта запрещается», — сообщили в комитете. Уведомительное письмо об этом метрополитену чиновники направили.


    «Заявление будет рассмотрено в установленный срок на заседании комиссии по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Решение комиссии будет оформлено распоряжением КГИОП», — добавили в КГИОП. Там также подчеркнули, что «несмотря на широкое освещение в СМИ вопроса реконструкции метро "Фрунзенская", заявление поступило после начала согласованных всеми заинтересованными сторонами работ».


    «Фонтанка» задала вопрос о фактической остановке работ подрядчику по реконструкции «Фрунзенской» — АО «Дороги и мосты». Там переадресовали его заказчику — «Петербургскому метрополитену», «Фонтанка» рассчитывает на ответ от перевозчика.

    Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию с 1 июня (как и «Удельную» на ремонт), изменив схему движения наземного транспорта. Первый этап реконструкции закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. Нынешний вестибюль был построен в 1961 году по типовому проекту А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой, как и «Электросила» с «Парком Победы». Вместо него появится семиэтажное здание с пятью наземными этажами, в котором, помимо станции, разместят единый диспетчерский центр метрополитена.

    «Фонтанка» рассказывала, что контракт на полную реконструкцию «Фрунзенской» подписан с компанией «Дороги и мосты», стоимость составляет 9,5 миллиарда рублей. Подробнее о самом проекте можно прочитать здесь, а посмотреть на то, как будет выглядеть обновленная станция, — здесь.

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    Комментарии 6

    Maik507 Июн 2024 в 19:22
    Всё готовы снести. Гормолзавод снесли и столбов наставили.
    +0−0
    Zet07 Июн 2024 в 18:52
    убогая серая постройка...
    +1−1
    Алик-107 Июн 2024 в 18:52
    По-моему такие заявления надо сразу рассматривать как попытку саботажа, со всеми вытекающими. Сейчас каждый сумасшедший будет искать наследие в каждой будке
    +2−1
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