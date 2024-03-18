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    И под землей тоже. Компания, созданная Ротенбергом, после моста через Неву получила контракт на «Фрунзенскую»

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    12 комментариев

    АО «Дороги и мосты» («ДИМ») стало победителем конкурса на полную реконструкцию станцию метро «Фрунзенская» с созданием там диспетчерского центра. Перед этим она получила подряд на Большой Смоленский мост.

    Согласно протоколу, подписанному 15 марта, конкуренцию АО «ДИМ» составляла компания «Трансстроймеханизация», которая, в частности, работала на трассе М-11. Назвать это полноценной конкуренций сложно, ведь «Дороги и мосты» являются, по данным СПАРК, собственником «Трансстроймеханизации». В итоге именно заявку ДИМ с предложенной стоимостью работ в 9,4 млрд рублей, признали более подходящей.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что на месте «Фрунзенской» должно появиться здание с 5 наземными этажами, где наряду с со станцией метро будет единый диспетчерский центр метрополитена. Полностью закончить работы должны через 5 лет, хотя первый этап, который позволит снова открыть станцию для пассажиров, должен завершиться в начале 2027-го. Подробнее о том, как это будет выглядеть – читайте здесь.

    Компания «Дороги и мосты» входит в холдинг «Нацпроектстрой», созданный структурами Аркадия Ротенберга и ВЭБ. В 2023 году СМИ сообщили о продаже доли ВЭБ группе «1520» Алексея Крапивина, который до этого лично владел небольшой долей в холдинге. Реконструкция «Фрунзенской» - это уже третий этап экспансии компании на петербургский строительный рынок. Перед этим ДИМ получил подряды на подготовку территории под Дальневосточную развязку и на строительство Большого Смоленского моста за 40 млрд.

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    Комментарии 12

    Гость18 Мар 2024 в 16:22
    "Общество было основано в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ» Собственно, то, что на самом деле ДиМ.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 16:16
    У дочек и зятьев беглова еще по паре десятков квартир нарисуется
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 16:16
    там рядом дом, где Павел Садырин жил.
    +0−0
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