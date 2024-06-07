Путин: в 90-е годы высокотехнологичный потенциал страны не растранжирили, а уничтожили

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века после развала страны потенциал высокотехнологичных отраслей был уничтожен. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал глава государства на пленарном заседании Петербургского экономического форума.



«Мы в 90-е годы не просто растранжирили этот потенциал, мы его уничтожили. Я хорошо это знаю и помню. Потому что работал в Петербурге — здесь 70% экономики города было представлено оборонными отраслями производства. Все уничтожили. Почти», — рассказал Путин.