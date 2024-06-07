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    Путин: в 90-е годы высокотехнологичный потенциал страны не растранжирили, а уничтожили

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    15 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века после развала страны потенциал высокотехнологичных отраслей был уничтожен. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал глава государства на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

    «Мы в 90-е годы не просто растранжирили этот потенциал, мы его уничтожили. Я хорошо это знаю и помню. Потому что работал в Петербурге — здесь 70% экономики города было представлено оборонными отраслями производства. Все уничтожили. Почти», — рассказал Путин.

    Глава государства отметил, что военные расходы должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня. Ведущий секции политолог Сергей Караганов спросил, есть ли у России план «конверсии» оборонного производства после окончания боевых действий.

    «Мы должны, конечно, опираться на возможности экономики, оценить ее реалистично. Мы так и делаем. И на самом деле, сбалансировать и сегодня ситуацию в промышленности, и в реальном секторе экономики, и на будущее, мы, конечно, думаем о диверсификации. Так всё и происходит», — ответил глава государства.

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    Комментарии 15

    VKuser13319418707 Июн 2024 в 19:37
    Вот теперь то наконец всё пойдёт по плану! Появилась надежда на сытую и спокойную старость. А то раньше всё как то было туманно, непонятно. А сейчас свет в конце тоннеля забрезжил.
    +0−0
    Zet07 Июн 2024 в 19:17
    с конца 1999 у власти... 25 лет... самое время про 90-ые вспомнить...
    +1−0
    VKuser17419822107 Июн 2024 в 19:06
    Ой! И кто это сделал? Кто 25 лет об этом молчал?
    +0−0
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