Путин: в 90-е годы высокотехнологичный потенциал страны не растранжирили, а уничтожили

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века после развала страны потенциал высокотехнологичных отраслей был уничтожен. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал глава государства на пленарном заседании Петербургского экономического форума.
«Мы в 90-е годы не просто растранжирили этот потенциал, мы его уничтожили. Я хорошо это знаю и помню. Потому что работал в Петербурге — здесь 70% экономики города было представлено оборонными отраслями производства. Все уничтожили. Почти», — рассказал Путин.
Глава государства отметил, что военные расходы должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня. Ведущий секции политолог Сергей Караганов спросил, есть ли у России план «конверсии» оборонного производства после окончания боевых действий.
«Мы должны, конечно, опираться на возможности экономики, оценить ее реалистично. Мы так и делаем. И на самом деле, сбалансировать и сегодня ситуацию в промышленности, и в реальном секторе экономики, и на будущее, мы, конечно, думаем о диверсификации. Так всё и происходит», — ответил глава государства.