Будут тысячи гостей! Как провести на фестивале Фонтанка SUP свадебную церемонию

Подумываете вступить в брак этим летом? Рассказываем, как устроить незабываемый праздник бесплатно, да так, что на нём будут тысячи гостей. Подсказка: это можно сделать на фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация.
Свадьбы на сапбордах уже стали традицией карнавала Фонтанка SUP. В прошлом году две пары — Тимур и Эвелина Большаковы, Алексей Бобылев и Екатерина Полякова — вместе с нами отпраздновали счастливое событие в заплыве по рекам и каналам Петербурга. Были поздравления от ведущего фестиваля, аплодисменты от тысяч собравшихся в этот день участников, подарки от партнеров. Два букета невест, как это принято, были брошены в толпу, чтобы кто-то еще нашел свое счастье на карнавале.
В этом году мы будем рады отметить ваш праздник 3 августа не менее ярко. Только представьте: вы на соседних сапах — единомышленники со всего мира, а вокруг — любимый город с самого романтичного ракурса. Гарантируем впечатления на всю жизнь!
Что нужно сделать, чтобы отметить свадьбу на фестивале
Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 3 августа 2024 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии
- Зарегистрируйтесь на фестиваль Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP.
- До 18:00 31 июля пришлите в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте» фотографию или скан-копию вашего уведомления о записи на регистрацию брака, либо подтверждающую ваши планы на бракосочетание выписку с сайта «Госуслуг». Укажите в сообщении полные Ф.И.О. пары, даты рождения, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. В теме письма напишите: «
SUP-свадьба».
- Будьте готовыми прийти на фестиваль 3 августа и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля в свадебных нарядах.
Если у вас остались вопросы — вам поможет разобраться Екатерина, обязательно ей напишите.
В качестве свадебного наряда необязательно выбирать парадный костюм и белое платье. Но мы просим вас подобрать такую одежду, которая будет соответствовать смыслу и духу церемонии.
О конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.