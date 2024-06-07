Будут тысячи гостей! Как провести на фестивале Фонтанка SUP свадебную церемонию

Подумываете вступить в брак этим летом? Рассказываем, как устроить незабываемый праздник бесплатно, да так, что на нём будут тысячи гостей. Подсказка: это можно сделать на фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация .

Свадьбы на сапбордах уже стали традицией карнавала Фонтанка SUP. В прошлом году две пары — Тимур и Эвелина Большаковы, Алексей Бобылев и Екатерина Полякова — вместе с нами отпраздновали счастливое событие в заплыве по рекам и каналам Петербурга. Были поздравления от ведущего фестиваля, аплодисменты от тысяч собравшихся в этот день участников, подарки от партнеров. Два букета невест, как это принято, были брошены в толпу, чтобы кто-то еще нашел свое счастье на карнавале.

В этом году мы будем рады отметить ваш праздник 3 августа не менее ярко. Только представьте: вы на соседних сапах — единомышленники со всего мира, а вокруг — любимый город с самого романтичного ракурса. Гарантируем впечатления на всю жизнь!

Что нужно сделать, чтобы отметить свадьбу на фестивале

Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 3 августа 2024 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии SUP-свадьбы , выполните три простых шага.

